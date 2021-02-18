Щедрый "русский мир": в оккупированном Донецке – огромные очереди за бесплатной едой
Во временно оккупированном Донецке местным жителям раздавали бесплатную еду. За харчами выстроилась огромная очередь.
Источник:24 канал
Еду раздавали из микроавтобуса в спальных районах, пострадавших в результате обстрелов.
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На фото пользователя твиттера Մιtαuskαs видно, что за бесплатной едой пришли старики, молодежь, а также семьи с детьми. Они выстроились в очередь, держа в руках кастрюли и пластиковые ведра, куда им насыпали еду.
Очередь за бесплатной похлебкой в оккупированных Макеевке и Донецке. Щедрый "русский мир" пришел! Россия спасла от проклятых бендерофашистов,
– написал автор сообщения.
Еду раздавала благотворительная организация "Пища Жизни". На фото со страницы в фейбуке организации видно, что среди продуктов были булочки и каши, которые людям пересыпали в кастрюли.
В Донецке люди с кастрюлями пришли за бесплатной едой / Фото "Пища Жизни"
Какая ситуация на оккупированном ДонбассеПророссийские боевики с 1 февраля повысили тарифы на воду, тепло и электроэнергию. Цены вырастут от 11% до 30%. По словам члена украинской делегации в ТКГ Дениса Казанского, людям будет крайне трудно платить по новым тарифам, так как население на оккупированной территории живет очень бедно.
Кроме того, плачевной ситуация является также из-за пандемии коронавируса. На Донбассе даже относительно состоятельные люди не могут купить себе лекарства, а медики просто переезжают в Россию, потому что там лучшие зарплаты.
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