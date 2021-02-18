Во временно оккупированном Донецке местным жителям раздавали бесплатную еду. За харчами выстроилась огромная очередь.

Еду раздавали из микроавтобуса в спальных районах, пострадавших в результате обстрелов.

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На фото пользователя твиттера Մιtαuskαs видно, что за бесплатной едой пришли старики, молодежь, а также семьи с детьми. Они выстроились в очередь, держа в руках кастрюли и пластиковые ведра, куда им насыпали еду.

Очередь за бесплатной похлебкой в оккупированных Макеевке и Донецке. Щедрый "русский мир" пришел! Россия спасла от проклятых бендерофашистов,

– написал автор сообщения.

Очередь за бесплатной похлёбкой в оккупированных Макеевке и Донецке.



Щедрый "русский мир" пришёл! Россия спасла от проклятых бендерофашистов! pic.twitter.com/MJaD17KJda — Մιtαuskαs (@A_Vit_) February 17, 2021

Еду раздавала благотворительная организация "Пища Жизни". На фото со страницы в фейбуке организации видно, что среди продуктов были булочки и каши, которые людям пересыпали в кастрюли.

В Донецке люди с кастрюлями пришли за бесплатной едой / Фото "Пища Жизни"