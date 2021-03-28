Оккупанты планируют открыть на Донбассе избирательные участки для голосования за депутатов российской Госдумы. Участие в так называемых выборах позволят людям, получившим паспорта страны-агрессора.

Выборы новых депутатов Госдумы России будут проходить осенью 2021 года. Из Кремля оккупантам уже дали несколько задач, обязательных к выполнению.

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По информации наших источников, такое распоряжение оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО было спущено из Кремля,

– отмечают правозащитники.

Задачи Кремля для оккупационной власти:

Обеспечить участие в голосовании не менее 50% жителей ОРДЛО – говорится о людях с российскими паспортами.

Ускорить процесс выдачи российских паспортов в регионе.

Организовать медийную кампанию. Местные жители якобы должны обращаться в Москву с просьбой провести выборы.

Важно! Правозащитники отмечают, что такими действиями Россия продолжает гибридную войну против Украины, а также интеграцию частей Луганской и Донецкой областей к своей территории.

В мире не признают российские паспорта, выданные на оккупированных территориях

Отметим, что согласно предварительным подсчетам, паспорта государства-агрессора принудительно получили около 300 тысяч жителей оккупированной Донетчины и Луганщины. Украина и мировое сообщество не признают паспорта России, которые получают жители оккупированных территорий Украины.