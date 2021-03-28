На оккупированном Донбассе хотят открыть участки для голосования в Госдуму
Оккупанты планируют открыть на Донбассе избирательные участки для голосования за депутатов российской Госдумы. Участие в так называемых выборах позволят людям, получившим паспорта страны-агрессора.
Источник:Восточная правозащитная группа
Выборы новых депутатов Госдумы России будут проходить осенью 2021 года. Из Кремля оккупантам уже дали несколько задач, обязательных к выполнению.
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По информации наших источников, такое распоряжение оккупационным администрациям РФ в ОРДЛО было спущено из Кремля,
– отмечают правозащитники.
Задачи Кремля для оккупационной власти:
- Обеспечить участие в голосовании не менее 50% жителей ОРДЛО – говорится о людях с российскими паспортами.
- Ускорить процесс выдачи российских паспортов в регионе.
- Организовать медийную кампанию. Местные жители якобы должны обращаться в Москву с просьбой провести выборы.
В мире не признают российские паспорта, выданные на оккупированных территориях
Отметим, что согласно предварительным подсчетам, паспорта государства-агрессора принудительно получили около 300 тысяч жителей оккупированной Донетчины и Луганщины. Украина и мировое сообщество не признают паспорта России, которые получают жители оккупированных территорий Украины.
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