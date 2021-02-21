На оккупированном Донбассе активизировались снайперы боевиков
В районе проведения Операции Объединенных сил 21 февраля зафиксировали нарушение режима прекращения огня. Боевики задействовали своих снайперов.
Источник:Пресс-центр ООС
Российские наемники активизировались и начали прицельно стрелять по позициям украинских военных. Пальбу устроили недалеко от населенного пункта Светлодарск в районе оперативно-тактической группировки "Север".
Тем временем Боевики понесли потери в районе Горловки: сообщают о 10 погибших
На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону сообщили представители ОБСЕ.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Что происходило на Донбассе в течение этих суток
- Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано 1 раз.
- Саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 144 взрывоопасных предмета.
- Украинские бойцы продолжают контролировать ситуацию в районе ООС.
Обострение на Донбассе: последние новости
- Боевики не в первый раз срывают перемирие. От начала 2021 года оккупанты все чаще стреляли прицельно по украинским позициям.
- 14 февраля вблизи Новолуганского 3 украинских защитников насмерть подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
- Из-за обострения на передовую ездили Владимир Зеленский и Руслан Хомчак. Также созвали срочные заседания ТКГ.
- На заседании СНБО 19 февраля постановили, что Украина вернется к 5 сценариям по Донбассу. Также ведомство приняло тайные решения по урегулированию ситуации.
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