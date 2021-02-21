В районе проведения Операции Объединенных сил 21 февраля зафиксировали нарушение режима прекращения огня. Боевики задействовали своих снайперов.

Российские наемники активизировались и начали прицельно стрелять по позициям украинских военных. Пальбу устроили недалеко от населенного пункта Светлодарск в районе оперативно-тактической группировки "Север".

Тем временем Боевики понесли потери в районе Горловки: сообщают о 10 погибших

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону сообщили представители ОБСЕ.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Что происходило на Донбассе в течение этих суток

Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано 1 раз.

Саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 144 взрывоопасных предмета.

Украинские бойцы продолжают контролировать ситуацию в районе ООС.

Обострение на Донбассе: последние новости

Боевики не в первый раз срывают перемирие. От начала 2021 года оккупанты все чаще стреляли прицельно по украинским позициям.

14 февраля вблизи Новолуганского 3 украинских защитников насмерть подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Из-за обострения на передовую ездили Владимир Зеленский и Руслан Хомчак. Также созвали срочные заседания ТКГ.

На заседании СНБО 19 февраля постановили, что Украина вернется к 5 сценариям по Донбассу. Также ведомство приняло тайные решения по урегулированию ситуации.

Важно! С начала 2021 года оккупанты все чаще начали стрелять прицельно по украинским позициям. Сперва было много раненых, а потом начались и жертвы. За январь – февраль на Донбассе уже погибли 11 украинских защитников.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала