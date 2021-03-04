"Боевые отряды Путина": как оккупанты зомбируют детей в Крыму – возмутительные фото
Оккупанты не упускают возможности распространять свою пропаганду среди самых молодых жителей Крыма. Детей там одевают в форму российской армии, учат стрелять и заставляют проходить специальные учения.
Источник:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, который ведет телеграм-канал "Анатолий Штирлиц", опубликовал очередные фото, которые свидетельствуют о проявлении зомбирования детей на полуострове.
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Он в очередной раз подчеркнул, что оккупированный Россией Крым уже практически превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина.
Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков,
– говорится в публикации.
На фото, опубликованных в телеграм-канале, коллаборационист Михаил Шеремет, который стал депутатом Госдумы, проверяет подготовку таких отрядов в городе Саки.
Заметим, что Шеремет внесен в базу "Миротворца" как боевик незаконных вооруженных формирований, предатель Родины и пособник российских оккупантов.
Милитаризация детей в оккупированном Крыму
- Для того, чтобы зомбировать детей, Россия создала так называемое движение "Юнармия". В 2017 году количество его участников выросло с нескольких сотен до 30 тысяч.
- В 2019 году в Севастополе на базе городского Дома офицеров создали так называемый "Дом Юнармии". Там детей учат, как обращаться с оружием.
- В Керчи оккупанты недавно провели строевой смотр школьников. Детей заставили выстроиться и присягать на верность российскому президенту.
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