Оккупанты не упускают возможности распространять свою пропаганду среди самых молодых жителей Крыма. Детей там одевают в форму российской армии, учат стрелять и заставляют проходить специальные учения.

Офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, который ведет телеграм-канал "Анатолий Штирлиц", опубликовал очередные фото, которые свидетельствуют о проявлении зомбирования детей на полуострове.

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Он в очередной раз подчеркнул, что оккупированный Россией Крым уже практически превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина.

Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков,

– говорится в публикации.

На фото, опубликованных в телеграм-канале, коллаборационист Михаил Шеремет, который стал депутатом Госдумы, проверяет подготовку таких отрядов в городе Саки.

Заметим, что Шеремет внесен в базу "Миротворца" как боевик незаконных вооруженных формирований, предатель Родины и пособник российских оккупантов.

Милитаризация детей в оккупированном Крыму