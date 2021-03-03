Представители оккупационных властей в Донецкой области позволили своим боевикам открывать "предупредительный" огонь по украинским позициям. Это, по их словам, является реакцией на действия со стороны Украины.

Об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции "ДНР". Оккупанты традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Детали заявления оккупантов касательно выхода из перемирия

Боевики утверждают, что ВСУ якобы обстреливают населенные пункты фейковых республик. А реакции международных наблюдателей на это нет.

С целью защиты населения от украинского террора, подразделениям "Народной милиции" дали разрешение вести предупредительный огонь на подавление и уничтожение огневых точек противника,

– отмечают представители незаконных вооруженных формирований.

Согласно этим словам, оккупанты больше не пытаются прикрывать свои обстрелы подконтрольной Украине территории. Ранее они отмечали, что ведут только ответный огонь. Кроме того, боевики фактически выходят из режима перемирия.

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