В сети показали, как оккупанты уничтожили центральную улицу Донецка – Артема. Ранее о ней в своем новогоднем поздравлении вспоминал Владимир Зеленский.

Источник: Телеграм Дениса Казанского

Когда Донецк был под контролем Украины, по улице Артема курсировали трамваи.

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Теперь трамвай уничтожили, рельсы выкорчевали и порезали на металл. Вместо улицы – говнище,

– написал Казанский.

На видео заметно, что улица полностью разбита – ее обильно укрывают ямы разного размера.

Интересно, что об этой улице Зеленский вспоминал в своем новогоднем поздравлении 2021 года. Он отмечал, что хочет не на Банковой в Киеве говорить, что на Донбассе наступил мир, а в Донецке на улице Артема.

Что известно об улице Артема? Главная улица города Донецка, которая ранее называлась Первая линия. В 1880 годах была единственной улицей города. Пролегает между улицей Челюскинцев и Университетской.

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