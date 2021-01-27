Полностью разбита: оккупанты уничтожили центральную улицу Донецка – видео
В сети показали, как оккупанты уничтожили центральную улицу Донецка – Артема. Ранее о ней в своем новогоднем поздравлении вспоминал Владимир Зеленский.
Источник: Телеграм Дениса Казанского
Когда Донецк был под контролем Украины, по улице Артема курсировали трамваи.
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Теперь трамвай уничтожили, рельсы выкорчевали и порезали на металл. Вместо улицы – говнище,
– написал Казанский.
На видео заметно, что улица полностью разбита – ее обильно укрывают ямы разного размера.
Что известно об улице Артема?Главная улица города Донецка, которая ранее называлась Первая линия. В 1880 годах была единственной улицей города. Пролегает между улицей Челюскинцев и Университетской.
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