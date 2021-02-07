Побережье покрыли асфальтом: оккупанты уничтожают в Крыму уникальный пляж – фото
Российские оккупанты в Крыму активно уничтожают природу и пляжи. В частности, недавно в интернете появилось доказательство разрушения уникального природного ландшафта в аннексированном полуострове.
Источник:Твиттер RoksolanaToday&КрымUA
На фотографиях видно, что оккупанты опустошили холм на мысе Меганом в Судаке. Фотографии опубликовала блогерша Roksolana Today & Крым на своей странице.
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Как оккупанты уничтожают пляж
Уничтожение уникального пляжа и красивого пейзажа проводилось ради проведения форума "Таврида". Сейчас когда-то красивое побережье активно покрывают асфальтом.
Меганому все! Ваша гавань! Цемки-бомки,
– отметили в социальной сети.
На мысе Меганом снесли трактором в море холм и приготовили земельный участок ради строительства кафе.
Как выглядит Меганом / Фото RoksolanaToday & КрымUA
Что такое Меганом?Меганом – это горный массив, полуостров и одноименный мыс в юго-восточном Крыму между Феодосией и Судаком. Его самая высокая точка составляет 358 метров.
Почему уничтожают пляж: коротко
- Бухта Капсель входит в охранную зону памятника природы "Мыс Меганом". Однако в 2019 году по решению оккупационных властей Судака часть территории заповедника потеряла охранный статус.
- Ранее в сети предполагали, что "Таврида" вскоре станет банкротом и исчезнет. Зато чиновники успешно начнут распродавать захваченную у судакчан, когда-то заповедную землю.
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