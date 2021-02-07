Российские оккупанты в Крыму активно уничтожают природу и пляжи. В частности, недавно в интернете появилось доказательство разрушения уникального природного ландшафта в аннексированном полуострове.

На фотографиях видно, что оккупанты опустошили холм на мысе Меганом в Судаке. Фотографии опубликовала блогерша Roksolana Today & Крым на своей странице.

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Как оккупанты уничтожают пляж

Уничтожение уникального пляжа и красивого пейзажа проводилось ради проведения форума "Таврида". Сейчас когда-то красивое побережье активно покрывают асфальтом.

Меганому все! Ваша гавань! Цемки-бомки,

– отметили в социальной сети.

На мысе Меганом снесли трактором в море холм и приготовили земельный участок ради строительства кафе.



Как выглядит Меганом / Фото RoksolanaToday & КрымUA

Что такое Меганом? Меганом – это горный массив, полуостров и одноименный мыс в юго-восточном Крыму между Феодосией и Судаком. Его самая высокая точка составляет 358 метров.

Почему уничтожают пляж: коротко