Оккупанты травмировали бойца ВСУ: что известно о состоянии защитника
Оккупанты 27 декабря вновь обстреляли позиции украинских бойцов. В результате обстрела военнослужащий ВСУ получил травму.
Бойца оперативно эвакуировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в телеграме.
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Обстрел произошел примерно в 23:00. Всего за прошедшие сутки враг 7 раз бил по позициям наших защитников. Неспокойно было возле:
- Водяного на Приазовье;
- Лебединского;
- Марьинки;
- Авдеевки.
Что известно о состоянии защитника
По информации членов украинской делегации в ТКГ, состояние здоровья травмированного бойца удовлетворительное. Сразу после обстрела его эвакуировали в медицинское учреждение.
Украинская сторона СЦКК привлекла координационный механизм: ввела "режим тишины", выдвинула требование о прекращении огня, подготовила и направила ноту на СММ ОБСЕ,
– говорится в сообщении.
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