Оккупанты 27 декабря вновь обстреляли позиции украинских бойцов. В результате обстрела военнослужащий ВСУ получил травму.

Бойца оперативно эвакуировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в телеграме.

Важно Оккупанты стреляли на Донбассе и запустили беспилотник: есть травмированный

Обстрел произошел примерно в 23:00. Всего за прошедшие сутки враг 7 раз бил по позициям наших защитников. Неспокойно было возле:

Водяного на Приазовье;

Лебединского;

Марьинки;

Авдеевки.

Что известно о состоянии защитника

По информации членов украинской делегации в ТКГ, состояние здоровья травмированного бойца удовлетворительное. Сразу после обстрела его эвакуировали в медицинское учреждение.

Украинская сторона СЦКК привлекла координационный механизм: ввела "режим тишины", выдвинула требование о прекращении огня, подготовила и направила ноту на СММ ОБСЕ,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует перемирие, которое оккупанты системно нарушают. В подавляющем большинстве обстрелы врага являются провокационными и не несут угрозы жизни наших бойцов. Однако иногда боевики палят очень прицельно. В таких случаях воины ВСУ дают достойный отпор.



Карта оккупированного Донбасса / инфографика 24 канала