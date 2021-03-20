На оккупированных территориях Донецкой области боевики концентрируют военную технику и личный состав. Они используют объекты, которые расположены вблизи линии разграничения.

Информацию подтвердили в одном из разведывательных подразделений, работающем в зоне ООС. Объекты можно увидеть на фотографиях со спутника.

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Завод "Еластомер" расположен в 9 километрах от линии разграничения вблизи Горловки.

Его территория достаточно большая, на ней есть цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.



Завод "Эластомер" вблизи Горловки / Фото со спутника

Второй объект недалеко от Моспино

Бывший аэродром "ДОСААФ" расположен возле населенного пункта Моспино на юго-восток от Донецка.

По информации источников, техника оккупантов здесь хранится с начала марта 2021 года. До войны аэродром использовали для прыжков с парашютом.



Аэродром неподалеку Донецка / Фото со спутника

Обратите внимание! СММ ОБСЕ зафиксировала, что российские наемники разместили с нарушениями 174 единицы техники. Десятки танков, гаубиц, минометов и другую запрещенную технику заметили вне выделенных мест хранения вооружения.

Ситуация на Донбассе: что известно

С начала текущих суток, 20 марта, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак один наш военнослужащий погиб.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала