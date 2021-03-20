Оккупанты стянули тяжелое вооружение под Горловку и Моспино: фото
На оккупированных территориях Донецкой области боевики концентрируют военную технику и личный состав. Они используют объекты, которые расположены вблизи линии разграничения.
Источник:Донбас.Реалії
Информацию подтвердили в одном из разведывательных подразделений, работающем в зоне ООС. Объекты можно увидеть на фотографиях со спутника.
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Первый объект возле Горловки
Завод "Еластомер" расположен в 9 километрах от линии разграничения вблизи Горловки.
Его территория достаточно большая, на ней есть цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.
Завод "Эластомер" вблизи Горловки / Фото со спутника
Второй объект недалеко от Моспино
Бывший аэродром "ДОСААФ" расположен возле населенного пункта Моспино на юго-восток от Донецка.
По информации источников, техника оккупантов здесь хранится с начала марта 2021 года. До войны аэродром использовали для прыжков с парашютом.
Аэродром неподалеку Донецка / Фото со спутника
Ситуация на Донбассе: что известно
- С начала текущих суток, 20 марта, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики били из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В результате вражеских атак один наш военнослужащий погиб.
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