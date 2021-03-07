Оккупанты собирают форумы в Донецке, ожидая эмоциональной реакции Украины – Асеев
В январе 2021 года в оккупированном Донецке состоялся форум боевиков. По мнению Станислава Асеева, так оккупанты хотели спровоцировать эмоциональную реакцию со стороны Украины.
Источник:"Радио Свобода"
Россия не одобряет идеи боевиков
Журналист и экс-пленник российских наемников считает, что Кремль не хочет проталкивать в мир тезисы, которые боевики заявили на форуме. Говорится о присоединении так называемых "ДНР" и "ЛНР" к России.
Важно Это произойдет, но не в ближайшие 5 – 7 лет, – Асеев о войне на Донбассе
Время от времени появляются люди, которые приезжают и собирают такие форумы. Они ждут от нас эмоций: возможно, в следующем месяце будет еще хуже, надо все же идти на уступки,
– рассказал Асеев.
Он отметил, что к этому надо привыкнуть и относиться спокойнее.
"Потому что Путин – это не человек в этом смысле, это – механизм. Он без эмоций, работает на годы вперед. Не на завтра и не на послезавтра, а на годы вперед. И его окружение тоже", – подчеркнул журналист.
Что известно о форуме боевиков
- Форум состоялся 28 января. Тогда в Донецк приехали российские пропагандисты и депутаты Госдумы.
- Боевики представили так называемую "доктрину". В ней они расписали свои планы о захвате всего Донбасса.
- Оккупанты также заявили, что хотят провести референдум, чтобы объединить оккупированные Донецк и Луганск.
- Во время форума российская журналистка Маргарита Симоньян обратилась к Владимиру Путину, чтобы тот забрал Донбасс в Россию.
- Впоследствии ее муж-пропагандист Тигран Кеосаян пригрозил, что скоро оккупационные войска, мол, будут в Киеве.
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