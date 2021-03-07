В январе 2021 года в оккупированном Донецке состоялся форум боевиков. По мнению Станислава Асеева, так оккупанты хотели спровоцировать эмоциональную реакцию со стороны Украины.

Россия не одобряет идеи боевиков

Журналист и экс-пленник российских наемников считает, что Кремль не хочет проталкивать в мир тезисы, которые боевики заявили на форуме. Говорится о присоединении так называемых "ДНР" и "ЛНР" к России.

Важно Это произойдет, но не в ближайшие 5 – 7 лет, – Асеев о войне на Донбассе

Время от времени появляются люди, которые приезжают и собирают такие форумы. Они ждут от нас эмоций: возможно, в следующем месяце будет еще хуже, надо все же идти на уступки,

– рассказал Асеев.

Он отметил, что к этому надо привыкнуть и относиться спокойнее.

"Потому что Путин – это не человек в этом смысле, это – механизм. Он без эмоций, работает на годы вперед. Не на завтра и не на послезавтра, а на годы вперед. И его окружение тоже", – подчеркнул журналист.

Что известно о форуме боевиков