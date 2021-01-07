Оккупанты на Рождество обстреляли позиции украинских защитников: где было неспокойно
В течение 7 января на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня. Пророссийские боевики били из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
К счастью, потерь среди украинских бойцов нет. Об этом сообщили в прессслужбе штаба ООС.
Важно Оккупанты устроили ночные стрельбы на Донбассе
Всего враг 5 раз нарушил режим прекращения огня.
Неспокойно было возле:
- населенного пункта Хутор свободный;
- Луганского;
- Попасной;
- Авдеевки.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет,
- заявили в штабе ООС.
Заметим, что враг бил по позициям бойцов ВСУ и в канун Рождества. 6 января оккупанты трижды нарушили перемирие.
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