В течение 7 января на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня. Пророссийские боевики били из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, потерь среди украинских бойцов нет. Об этом сообщили в прессслужбе штаба ООС.

Важно Оккупанты устроили ночные стрельбы на Донбассе

Всего враг 5 раз нарушил режим прекращения огня.

Неспокойно было возле:

населенного пункта Хутор свободный;

Луганского;

Попасной;

Авдеевки.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет,

- заявили в штабе ООС.

Заметим, что враг бил по позициям бойцов ВСУ и в канун Рождества. 6 января оккупанты трижды нарушили перемирие.

Обратите внимание! Режим прекращения огня действует на Донбассе с июля. Однако боевики его регулярно нарушают. В частности, несколько украинских воинов погибли во время этого перемирия. Подробнее – читайте здесь.