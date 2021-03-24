Прокуратура Крыма 23 марта открыла производство из-за преступных действий оккупантов. Дело в том, что Россия разрушает Форосский ландшафтный парк.

Дело расследуют как нарушение законов и обычаев войны.

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Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич осудил экологический произвол оккупантов. Например, построение так называемого "Керченского моста", трассы "Таврида", проведение военных учений в пределах природоохранных территорий. Такие действия крайне негативно влияют на окружающую среду полуострова.

Что говорит Кориневич о Форосском парке

Чиновник отметил, что застройка векового Форосского парка является очередным серьезным нарушением оккупантов.

Мы предоставили соответствующую информацию об этой противоправной деятельности нашим правоохранительным органам и по нашему обращению открыто соответствующее уголовное производство,

– добавил Кориневич.

Застройка Форосского парка: что известно