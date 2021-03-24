Оккупанты разрушают Форосский парк в Крыму: прокуратура открыла дело
Прокуратура Крыма 23 марта открыла производство из-за преступных действий оккупантов. Дело в том, что Россия разрушает Форосский ландшафтный парк.
Источник:Представительство президента в АР Крым
Дело расследуют как нарушение законов и обычаев войны.
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Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич осудил экологический произвол оккупантов. Например, построение так называемого "Керченского моста", трассы "Таврида", проведение военных учений в пределах природоохранных территорий. Такие действия крайне негативно влияют на окружающую среду полуострова.
Что говорит Кориневич о Форосском парке
Чиновник отметил, что застройка векового Форосского парка является очередным серьезным нарушением оккупантов.
Мы предоставили соответствующую информацию об этой противоправной деятельности нашим правоохранительным органам и по нашему обращению открыто соответствующее уголовное производство,
– добавил Кориневич.
Застройка Форосского парка: что известно
- Форосский парк – это ландшафтная достопримечательность природы.
- Оккупанты вырезают и уничтожают экзотические, уникальные растения, в частности, деревья из Красной книги.
- Однако в так называемом "министерстве экологии Крыма" заявили, что строительство ведут в соответствии с законом, потому что за "документами" якобы можно застроить территорию на 20%.
- Крымчане же просят президента государства-агрессора Владимира Путина не трогать парк.
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