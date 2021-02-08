На Донбассе враг в очередной раз обстрелял позиции ВСУ. Оккупанты стреляли из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия. К сожалению, украинский военный получил ранения.

7 февраля в районе проведения операции Объединенных сил наблюдатели зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня.

К теме На каждый выстрел отвечать выстрелом, – Кравчук о том, как реагировать на провокации боевиков

Где было неспокойно 7 февраля

► В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял возле Новомихайловки. Били из противотанковых гранатометов, был также выстрел из снайперского оружия.

Обратите внимание! В результате обстрела украинский защитник получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

► В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты вели огонь возле Золотого-4 – из гранатометов и стрелкового оружия.

► Вблизи Луганского российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование местности у позиций Вооруженных сил Украины.

Какова ситуация по состоянию на утро 8 февраля

С начала суток 8 февраля на Донбассе не фиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны российских вооруженных формирований. Ситуацию контролируют украинские воины.

Оккупированные территории на востоке Украины / инфографика 24 канала