Из-за того, что оккупанты блокируют работу пунктов пропуска, люди с оккупированных территорий едут в Украину через Россию. Сейчас работают только 2 КПВВ: в Станице Луганской и Новотроицком.

Оккупанты жестко контролируют пропускной режим и сами решают, кого пускать. Об этом рассказал вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью "Суспільному".

Кстати Мы уже сегодня работаем по плану "Б", – Резников об урегулировании ситуации на Донбассе

Несмотря на то, что 2 КПВВ открыты, Новотроицкое работает только 2 раза в неделю – в понедельник и пятницу.

Каковы последствия блокировки пунктов пропуска

По словам Резникова, ограничивая выезд в Украину, оккупанты пропускают людей из ОРДЛО на территорию России. Уже оттуда они пытаются попасть в Украину, что значительно усложняет маршрут. Вице-премьер отметил, что на этом зарабатывают перевозчики, а пограничники вынуждены выписывать людям штрафы за незаконное пересечение границы – примерно 1700 гривен.

Беда еще и в том, что оккупационный режим скрывает реальную картину с коронавирусом: рассказывают, что у них нет коронавируса, а есть пневмония. Это напоминает ситуацию, когда Северная Корея заявляла, что победила в чемпионате мира по футболу, хотя не принимала в нем участие даже,

– добавил Резников.

Почему новые пункты пропуска не работают

Ранее договорились об открытии новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье. Резников подчеркнул, что со своей стороны Украина по состоянию на 6 ноября подготовила для этого все, в частности, построила инфраструктуру. Также 16 декабря на КПВВ в Новотроицком открыли центр административных услуг – это второй ЦПАУ на пунктах пропуска со временно оккупированными территориями.

Зато со стороны ОРДЛО, как отметил Резников, раздается лишь недовольство. Мол, им не нравится, что КПВВ работают в пешеходном режиме.

"А ведь в Станице тоже переходят пешком. Есть реальная возможность обеспечить транспорт. Но мы же понимаем, что когда люди с той стороны придут и увидят совершенно другую картину – европейские современные условия, сервис, разница станет очевидной", – подчеркнул политик.

Кроме того, у людей накопились пенсии, которые они не могут получить. Поэтому Резников добавил, что оккупанты просто боятся, что люди увидят и расскажут правду.

Обратите внимание! Украина еще 10 ноября открыла 7 контрольных пунктов на линии разграничения. Однако оккупанты регулярно блокируют работу КПВВ.