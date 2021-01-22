В районе проведения Операции объединенных сил российские наемники не прекращают блокировать дорожные коридоры напротив 5 контрольных пунктов въезда-выезда. В то же время оккупанты не пропустили на временно оккупированную территорию Украины 8 граждан.

В частности, движение блокируют на КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское"и " Марьинка". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

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Ежедневно пропуск граждан осуществляют только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В то же время в КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливают 2 раза в неделю – в понедельник и пятницу. Это происходит, когда российские наемники разблокируют движение по дорожному коридору.

На линии разграничения все КПВВ функционируют ежедневно с 8:00 до 16:00,

- говорится в сообщении.

Справка. В КПВВ можно находиться с надетой защитной маской. При этом нужно соблюдать необходимую социальную дистанцию. Всем гражданам, которые движутся с временно оккупированной территории Украины, во время проверки измеряют температуру.

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По данным Госпогранслужбы, в течение последней недели через КПВВ "Новотроицкое" в сторону временно оккупированного Донецка проехали 119 граждан. В то же время через пункт "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины заехали 2 033 человека.

Пограничники также обнаружили 2 граждан, которые пересекали линию разграничения с частично поддельными документами.

Обратите внимание! Российские наемники 21 января 2021 года 2 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинских позиций погиб военный. Подробнее об этом – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала