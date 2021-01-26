В оккупированном Россией Крыму продали винный завод "Коктебель". Новым так называемым владельцем стала компания, ранее арендовавшая этот завод.

Источник: российский сайт торгов

В аукционе участвовали 2 компании и предприниматель. Поэтому завод выкупил ООО "Завод марочных вин "Коктебель", который ранее был арендатором.

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За сколько оккупанты продали завод

Цена завода составляла 110 миллионов рублей, то есть 1,4 миллиона долларов. Заводу принадлежали 73 нежилых здания, производственные цеха, а также земельные участки.

Ранее за "Коктебель" оккупанты просили 1,36 миллиона долларов.

Что известно о новом "владельце"

Известно, что победитель торгов принадлежит российскому "Гатчинскому спиртовому заводу" из Ленинградской области.

Обратите внимание! Россия аннексировала Крым в 2014 году. Оккупанты уже успели продать и крымский винзавод "Массандра".

Что известно о "Коктебеле"