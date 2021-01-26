Оккупанты продали винзавод "Коктебель" в Крыму: кому и за сколько
В оккупированном Россией Крыму продали винный завод "Коктебель". Новым так называемым владельцем стала компания, ранее арендовавшая этот завод.
Источник: российский сайт торгов
В аукционе участвовали 2 компании и предприниматель. Поэтому завод выкупил ООО "Завод марочных вин "Коктебель", который ранее был арендатором.
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За сколько оккупанты продали завод
Цена завода составляла 110 миллионов рублей, то есть 1,4 миллиона долларов. Заводу принадлежали 73 нежилых здания, производственные цеха, а также земельные участки.
Ранее за "Коктебель" оккупанты просили 1,36 миллиона долларов.
Что известно о новом "владельце"
Известно, что победитель торгов принадлежит российскому "Гатчинскому спиртовому заводу" из Ленинградской области.
Что известно о "Коктебеле"
- Отметим, "Коктебель" производит различные сорта вин и портвейны.
- У него есть виноградники площадью около 1000 гектаров.
- Завод основали еще в 1879 году.
- Он расположен в одноименном поселке Коктебель.
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