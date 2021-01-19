Будут бунты и аварии: оккупанты признали, что уничтожили угледобывающую отрасль Донбасса: фото
Террористы, входящие в так называемое "правительство" искусственно созданной Россией псевдореспублики "ДНР", с каждым годом уничтожают угледобывающую отрасль. Восстановить свою нормальную работу шахты, судя по всему, уже не смогут никогда.
На то, чтобы решить наиболее срочные вопросы для обеспечения углем котельных, заводов и местного населения, а также чтобы вообще не уничтожить шахты, боевикам требуется по меньшей мере 1 миллиард рублей. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на полученные из собственных источников "документы" террористов.
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В "пояснительной записке" к проекту мер по развитию угольной отрасли квазиобразования указано, что на всех захваченных россиянами шахтах все чаще выходит из строя оборудование.
Шахты Донбасса обречены
Фактически деятельность оккупационной администрации, которая в основном состоит из граждан России и коллаборантов, которые полностью подконтрольны россиянам, привела к тому, что шахты на неподконтрольной Киеву территории начали стремительно уничтожаться.
Уголь идет в Россию через фирмы, принадлежащие высокопоставленным чиновникам из Кремля. Затем эти компании продают уголь фирмам некоторых украинских олигархов под видом "русского". Но у "ДНР" деньги при этом не остаются.
Именно из-за этого – тотальные невыплаты зарплат и отсутствие возможности ремонта оборудования. В частности – насосов, которые в случае затопления навсегда выйдут из строя. Это неизбежно приведет к затоплению шахты, ее закрытию и возможным оползням с фатальными для городов последствиями.
Перспектив у угольной отрасли на оккупированной территории нет / Фото 24 канала
Под угрозой вся промышленность, ожидаются бунты
Согласно расчетам так называемого "правительства", для обеспечения хотя бы условной деятельности шахт на 2021 год Россия должна обеспечить "республику" 1 миллиардом рублей.
Эти деньги пойдут только на:
- частичный и выборочный ремонт оборудования;
- закупку сломанного оборудования;
- подготовку к осени и зиме 2021;
Также, согласно "документам" террористов, если россияне не предоставят денег в полном объеме, углем не будут обеспечены другие градоформирующие предприятия. В частности – коксохимические заводы.
Так, в "правительстве" прогнозируют "ухудшение социальной напряженности", то есть бунты.
Перспективы угольной отрасли на захваченной части Донетчины / Фото 24 канала
Нужны огромные средства
Ужасное техническое состояние угольнодобывающих предприятий, а также задолженности по зарплате горнякам в "ДНР" отражают цифры, которые насчитали "чиновники".
Для решения этих срочных задач требуется:
- ГП "Дуэк" – 20 миллионов 717 тысяч рублей
- ГП "Макеевуголь" – 122 миллиона 891 тысяча рублей.
- ГП "Торезантрацит" – 477 миллионов 666 тысяч рублей.
- ГП "Шахта имени Засядько" – 181 миллион 724 тысячи рублей.
- ГП "Шахта Комсомолец Донбасса" – 200 миллионов рублей.
Таких денег россияне не дадут / Фото 24 канала
До войны лишь немногие из этих предприятий были дотационными, однако не нуждались в деньгах на то, чтобы отчаянно бороться за выживание. Но при этом пропагандисты постоянно говорили горнякам, что "Украина закроет шахты". Теперь их точно будут закрывать. Это лишь вопрос времени. И чем больше существует "ДНР", тем меньше шансов на то, что хотя бы какое-то предприятие сможет выжить после деоккупации.
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