Ночью оккупанты пришли с обысками в дома крымских татар
В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля российская Федеральная служба безопасности пришла с обысками в дома крымских татар. Сейчас известно о по меньшей мере 7 таких случаях.
Источник:Фейсбук Рафата Чубарова
Об обысках у крымских татар сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Что известно о ночных обысках в Крыму
По его словам, на Крымском полуострове проходит серия ночных вторжений ФСБ в дома крымских татар.
Во временно оккупированном Крыму в 04.00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар,
– написал Чубаров.
Сейчас известно о 7 обысках:
- в Бахчисарае и Симферополе – по 2 обыска;
- в Белогорске – 1 обыск;
- еще по 1 обыску в селе Заветное Советского района и Орлиное Севастопольского.
В Фейсбуке "Крымской солидарности" сообщили имена тех, чьи дома обыскали или обыскивают оккупанты.
Оккупанты пришли к
- Абдулборию Махамадаминову;
- Азамату Эюпову;
- Тимуру Ялкабову;
- Олегу Федорову;
- Эрнесту Ибрагимову;
- Ленуру Сейдаметову;
- Яшару Шихаметову.
Ибрагимов более 10 лет работал поваром в караван-сарае "Салачик". Он – активист проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". Эюпов был участником протестной акции крымских татар на Красной площади в июле 2019 года.
К слову, ранее в Крыму прошли обыски у крымских татар в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште. Во время этих обысков оккупанты задержали 6 крымских татар.
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