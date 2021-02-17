В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля российская Федеральная служба безопасности пришла с обысками в дома крымских татар. Сейчас известно о по меньшей мере 7 таких случаях.

Об обысках у крымских татар сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Что известно о ночных обысках в Крыму

По его словам, на Крымском полуострове проходит серия ночных вторжений ФСБ в дома крымских татар.

Во временно оккупированном Крыму в 04.00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар,

– написал Чубаров.

Сейчас известно о 7 обысках:

в Бахчисарае и Симферополе – по 2 обыска;

в Белогорске – 1 обыск;

еще по 1 обыску в селе Заветное Советского района и Орлиное Севастопольского.

В Фейсбуке "Крымской солидарности" сообщили имена тех, чьи дома обыскали или обыскивают оккупанты.

Оккупанты пришли к

Абдулборию Махамадаминову;

Азамату Эюпову;

Тимуру Ялкабову;

Олегу Федорову;

Эрнесту Ибрагимову;

Ленуру Сейдаметову;

Яшару Шихаметову.

Ибрагимов более 10 лет работал поваром в караван-сарае "Салачик". Он – активист проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". Эюпов был участником протестной акции крымских татар на Красной площади в июле 2019 года.

К слову, ранее в Крыму прошли обыски у крымских татар в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште. Во время этих обысков оккупанты задержали 6 крымских татар.

Важно! На Крымском полуострове от руки Кремля крымские татары страдают уже почти 7 лет. Их преследуют, избивают, похищают, вывозят в Россию и безосновательно бросают в тюрьмы.