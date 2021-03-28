Оккупанты подадут иск против 3 украинцев из-за водной блокады Крыма
Оккупационные власти Крыма собираются подать иск против 3 граждан Украины из-за водной блокады на полуострове. Оккупанты продолжают обвинять именно Украину в дефиците пресной воды.
Иск в суд планируется подать в первом полугодии 2021 года. Об этом в комментарии российскому информационному изданию сообщил глава так называемого крымского "парламента" Владимир Константинов.
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Он рассказал, что иск оккупационные власти собираются предъявить "организаторам" водной блокады в Крыму. Среди них:
- Андрей Сенченко – бывший депутат Верховной Рады;
- Рефат Чубаров – председатель Меджлиса крымскотатарского народа;
- Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа и действующий нардеп.
Иск будет предъявлен 3 гражданам Украины, которые неоднократно заявляли о своей причастности к организации водной блокады. Это должно квалифицироваться не иначе как попытка геноцида и физического уничтожения людей,
– прокомментировал Константинов.
Представители оккупационной администрации Крыма в очередной раз отметили, за проблемы с пресной водой ответственна как прежняя власть, которая в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал. Так и действующее руководство Украины, ведь продолжило эту политику.
Проблемная ситуация с водой в Крыму: что известно
- До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации полуострова Россией ситуация стала критической.
- Запасы воды оккупанты пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников, что привело к засолению почвы на полуострове.
- Украинские власти заверили, поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновят только после деоккупации Крыма.
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