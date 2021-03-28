Оккупационные власти Крыма собираются подать иск против 3 граждан Украины из-за водной блокады на полуострове. Оккупанты продолжают обвинять именно Украину в дефиците пресной воды.

Иск в суд планируется подать в первом полугодии 2021 года. Об этом в комментарии российскому информационному изданию сообщил глава так называемого крымского "парламента" Владимир Константинов.

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Он рассказал, что иск оккупационные власти собираются предъявить "организаторам" водной блокады в Крыму. Среди них:

Андрей Сенченко – бывший депутат Верховной Рады;

Рефат Чубаров – председатель Меджлиса крымскотатарского народа;

Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа и действующий нардеп.

Иск будет предъявлен 3 гражданам Украины, которые неоднократно заявляли о своей причастности к организации водной блокады. Это должно квалифицироваться не иначе как попытка геноцида и физического уничтожения людей,

– прокомментировал Константинов.

Представители оккупационной администрации Крыма в очередной раз отметили, за проблемы с пресной водой ответственна как прежняя власть, которая в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал. Так и действующее руководство Украины, ведь продолжило эту политику.

Обратите внимание! Согласно нормам международного законодательства, ответственной за проблемы воды в Крыму является страна-оккупант – Россия.

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