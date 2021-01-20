Оккупанты передадут Украине 9 человек: известны дата и маршрут
Так называемая оккупационная власть передаст Украине в одностороннем порядке 9 человек. Их могут освободить уже 20 или 21 января.
Когда и по какому маршруту Украине передадут пленных
О возвращении на днях в Украину пленных с оккупированных территорий заявила на брифинге омбудсмен Людмила Денисова.
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По ее словам, оккупанты передадут "посреднику" людей, которых незаконно удерживают.
Денисова отметила, что в СИЗО Луганска доставили 3 человек, которых готовят к передаче, в Донецке их еще 6.
Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Думаю, что сегодня вечером или завтра утром (20 – 21 января) их передадут по маршруту Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев,
– рассказала омбудсмен.
Денисова добавила, что не может назвать имена этих людей, пока их не доставят в Украину.
Денисова о передаче Украине пленных: смотрите видео
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