Так называемая оккупационная власть передаст Украине в одностороннем порядке 9 человек. Их могут освободить уже 20 или 21 января.

Когда и по какому маршруту Украине передадут пленных

О возвращении на днях в Украину пленных с оккупированных территорий заявила на брифинге омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, оккупанты передадут "посреднику" людей, которых незаконно удерживают.

Денисова отметила, что в СИЗО Луганска доставили 3 человек, которых готовят к передаче, в Донецке их еще 6.

Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Думаю, что сегодня вечером или завтра утром (20 – 21 января) их передадут по маршруту Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев,

– рассказала омбудсмен.

Денисова добавила, что не может назвать имена этих людей, пока их не доставят в Украину.

Напомним, ранее оккупанты заявили, что передадут нескольких женщин, пожилых и больных людей, которые не воевали в составе украинских войск. Там отметили, что Украина должна воспринимать это как "жест гуманизма и милосердия". Больше об односторонней передаче украинской стороне пленных читайте по ссылке.

Денисова о передаче Украине пленных: смотрите видео