Суд в оккупированном Крыму приговорил к 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год Меджита Аблямитова. Крымчанина обвинили в участии в крымскотатарском батальоне.

Речь идет о батальоне имени Номана Челебиджихана. Аблямитову инкриминировали "участие в незаконном вооруженном формировании".

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Оккупанты дали крымчанину 6 лет колонии

Во время оглашения приговора в зале Кировского районного суда оккупированного Крыма разрешили присутствовать брату и сестре Аблямитова.

Суд принял решение приговорить Аблямитова к 6 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. В то же время сторона обвинения попросила для крымчанина 8,5 года лишения свободы.

В "суде" Аблямитов рассказал, что был в официально зарегистрированном в Украине гражданском объединении "Аскер". Оно в 2016 году фактически превратилось в отряд имени Номана Челебиджихана – после того, как ему отказали в присвоении официального статуса.

Против Аблямитова свидетельствовали несколько человек, которые тоже были в составе батальона. В частности, на заседании 21 января отказался от своих показаний ранее судимый по такому же обвинению Айдын Мамутов. Он отметил, что сотрудники ФСБ приносили ему на подпись уже готовые протоколы допроса, но не давали ему их читать и фактически сфальсифицировали материалы дела.

Что известно о батальоне имени Номана Челебиджихана