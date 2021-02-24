Боевики обстреляли мирных жителей на Донбассе: от тяжелых травм погиб мужчина
Пророссийские боевики на Донбассе прибегают к обстрелам не только украинских позиций, а и мирных жителей. В частности, они 23 февраля открыли огонь по Хутору Вольный в Луганской области. Также оккупанты осуществили дистанционное минирование поселка.
Источник:Пресс-центр Объединенных сил
В результате 1 мирный житель погиб. Он получил тяжелые ранения и его госпитализировали. Но, к сожалению, медики спасти мужчину не смогли.
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Подробнее об инциденте
- Оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
- Под их огонь попал мирный житель 1947 года рождения. То есть, ему примерно – 73 – 74 года.
- Примерно в 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.
- Первую медицинскую помощь оказали военные медики. После мужчину доставили в лечебное учреждение.
- Врачи несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, и, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался.
Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований России в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей,
– подчеркнули в штабе.
Украинские военные добавили, что все собранные материалы передадут следователям СБУ в Северодонецке. Те, со своей стороны, должны возбудить за дело по статье о террористическом акте.
Как прошли сутки 23 февраля на Донбассе
- Украинские военные зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня.
- Били оккупанты из минометов, гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.
- Боевики нанесли удары по Зайцево, Красногоровке, Прицепиловке, Екатериновке, Авдеевке, Луганскому, Золотому-4 и Мироновскому.
- К сожалению, в результате боевых действий возле Зайцево погиб одессит Дмитрий Сардак и еще один боец получил ранения. Кроме того, вражеский снайпер ранил защитника Украины возле Песков.
Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канала
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