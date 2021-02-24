Пророссийские боевики на Донбассе прибегают к обстрелам не только украинских позиций, а и мирных жителей. В частности, они 23 февраля открыли огонь по Хутору Вольный в Луганской области. Также оккупанты осуществили дистанционное минирование поселка.

В результате 1 мирный житель погиб. Он получил тяжелые ранения и его госпитализировали. Но, к сожалению, медики спасти мужчину не смогли.

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Оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Под их огонь попал мирный житель 1947 года рождения. То есть, ему примерно – 73 – 74 года.

Примерно в 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.

Первую медицинскую помощь оказали военные медики. После мужчину доставили в лечебное учреждение.

Врачи несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, и, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался.

Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований России в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей,

– подчеркнули в штабе.

Украинские военные добавили, что все собранные материалы передадут следователям СБУ в Северодонецке. Те, со своей стороны, должны возбудить за дело по статье о террористическом акте.

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Украинские военные зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня.

Били оккупанты из минометов, гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

Боевики нанесли удары по Зайцево, Красногоровке, Прицепиловке, Екатериновке, Авдеевке, Луганскому, Золотому-4 и Мироновскому.

К сожалению, в результате боевых действий возле Зайцево погиб одессит Дмитрий Сардак и еще один боец получил ранения. Кроме того, вражеский снайпер ранил защитника Украины возле Песков.

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Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канала