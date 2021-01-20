Хотя в оккупационных администрациях постоянно пытаются говорить людям о том, что вот-вот начнут рассчитываться с долгами по зарплате, на самом деле этого делать никто не собирается. По крайней мере это касается работников угледобывающей и связанной с ней области.

Ни для кого не секрет, что шахты, которые едва-едва работают на захваченной россиянами части Донбасса, тесно интегрированы в общий экономический процесс. Они должны обеспечивать углем котельные, тепловые электростанции и заводы.

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Продавая уголь, шахты должны рассчитываться за предоставленные услуги со многими предприятиями и фирмами – за транспортные услуги, топливо, лесоматериалы и тому подобное.

Поэтому, когда через намеренное бездействие, распиловка оборудования на металл, затопление шахт работа всей отрасли оказалась под большим вопросом, от этого начали страдать и люди, которые напрямую в процессы добычи угля не привлечены.

Из-за тотального разграбления шахт российскими террористами так называемые "бюджетные" предприятия оказались в немалых долгах. И с ними рассчитываться никто не собирается.

Об этом красноречиво свидетельствуют документы из пояснительной записки "минугля" квазиобразование, в которых нет ни слова о планах выплаты долгов перед другими предприятиями. Поэтому, их просто бросили.

Речь идет о сумме в более 636 миллионов российских рублей. Такие данные внесли работники террористических администраций, по состоянию на 14 декабря 2020. Сейчас эта сумма увеличилась минимум в 700 миллионов.

Львиная доля этих денег – зарплаты жителей Донбасса, которые они никогда не увидят. Поскольку руководители предприятий всегда находят возможность прибрать к рукам немалые суммы, а вот рассчитываются с теми, кто тянет всю работу на себе, в последнюю очередь.

Поэтому, когда оккупанты в своих письмах в Москву анонсируют увеличение социального напряжения, они имеют в виду не только бунты голодных шахтеров, но и людей из других, напрямую не связанных с шахтами, предприятий.

Сколько денег задолжали "государственные" шахты в "ДНР" / Фото 24 канала