Ситуация с водой в оккупированном Крыму остается критической. Зато оккупанты не решают водную проблему, а лишь "осваивают" выделенные из российского бюджета деньги.

Если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды. Об этом заявили член экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николай Шадрин и доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко, пишет "Новая газета".

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Как стабилизировать ситуацию

Шадрин отметил, что для нормального обеспечения Крыма водой нужно экономно ее расходовать. Но на полуострове еще с советских времен почти 60% воды "теряется" в водопроводах. Опреснение морской воды он назвал "далекой перспективой", а выкачивание воды из водохранилищ никак не поможет решить проблему в перспективе, а скорее ее усложнит.

Поможет ли ситуации погода

Тарасенко признал, что прогнозы метеорологов на текущую зиму "не вызывают оптимизма". Так, например, предполагалось, что в декабря 2020 года в Крыму выпадет 45 миллиметров осадков, а фактически выпал только 21 миллиметр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 3 месяца должно выпасть 30 – 40 миллиметров осадков. Тогда как, для наполнения водохранилищ нужно не менее 100 – 150 миллиметров в месяц.

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Что предлагает российская оккупационная власть

Выкачивания воды из скважин. Эксперты отметили, что есть риск, что скважины станут непригодными. Дело в том, что подземные воды находятся в "линзах", и, если выбрать из "линзы" слишком много, то вода станет соленой и непригодной ни для питья, ни для полива.

Эксперты отметили, что есть риск, что скважины станут непригодными. Дело в том, что подземные воды находятся в "линзах", и, если выбрать из "линзы" слишком много, то вода станет соленой и непригодной ни для питья, ни для полива. Использование подземных источников. Эту идею Владимира Путина ученые также раскритиковали. По словам Тарасенко, пока нет 100% уверенности, что пресные воды под Азовским морем есть в достаточном количестве.

Обратите внимание! Украина и международные организации бьют тревогу. В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. По прогнозам экспертов, на территории может ожидать экологическая катастрофа. И, согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант, то есть Россия.

Почему в Крыму возникла проблема с водой

До того, как Россия оккупировала Крым Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако с приходом оккупационной власти Украина прекратила водоснабжение.

На полуострове обмелели водохранилища , в частности – Межгорное и Белогорске. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.

, в частности – Межгорное и Белогорске. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды. Позиция украинской власти в этом вопросе четкая: будет деоккупация Крыма – будет вода.

Подробнее о проблемах с водой в Крыму, позиции Украины и заявления оккупантов – по ссылке.