Оккупанты готовятся к обстрелам на Донбассе, но они не готовы к масштабным действиям, – Жданов
В последнее время чрезвычайно много провокаций со стороны врага на Донбассе, а также обстрелов, из-за которых гибнут и получают ранения наши армейцы. Сейчас российские оккупанты готовятся к новой волне.
Источник:24 канал
Однако других масштабных действий боевики не в состоянии выполнить. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что действия России – циклические.
Внимание Оккупанты заявили о выходе из перемирия и позволили себе открывать огонь
По его мнению, последние обострения на линии фронта были прогнозируемыми. И объяснил, что оккупанты некоторое время сначала ожидают и набираются сил и техники. Затем идет обострение и обстрелы украинских позиций.
Российская техника на фронте
Миссия ОБСЕ в последнем отчете опубликовала данные о немалом движении техники по временно оккупированной территории. Речь идет о сотнях БМП, танков, пушек. По мнению эксперта, это может свидетельствовать лишь о том, что Россия хочет показать якобы свою силу и снова продолжается ротация на линии разграничения.
Они просто готовятся к конфронтации и увеличению количества обстрелов. Я не думаю, что Российская Федерация сейчас не готова к масштабным или наступательным действиям,
– пояснил Жданов.
Он добавил, что кроме увеличения качества обстрелов и попытки нанести максимальное количество потерь, эксперты не считают, что оккупанты пойдут в наступление. Однако, если не открывать огонь в ответ, то удержать позиции – почти невозможно, подчеркнул специалист.
Смотрите видео: эксперт прокомментировал обострение на фронте
Последние провокации на Донбассе: главное
- За последнюю неделю были и фейковые постановочные сюжеты российских СМИ, что якобы украинская армия стреляет, тогда как на самом деле по населенным пунктам на временно оккупированной территории били сами боевики.
- Были и совершенно нелепые заявления врага и откровенная ложь, якобы ОБСЕ поддерживает введение так называемых российских миротворцев в зону конфликта, но это была часть пропаганды.
- Само же заявление о намерениях стрелять – смахивает на откровенный выход из Минских договоренностей. Об этом заявил председатель трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.
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