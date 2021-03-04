В последнее время чрезвычайно много провокаций со стороны врага на Донбассе, а также обстрелов, из-за которых гибнут и получают ранения наши армейцы. Сейчас российские оккупанты готовятся к новой волне.

Однако других масштабных действий боевики не в состоянии выполнить. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что действия России – циклические.

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По его мнению, последние обострения на линии фронта были прогнозируемыми. И объяснил, что оккупанты некоторое время сначала ожидают и набираются сил и техники. Затем идет обострение и обстрелы украинских позиций.

Российская техника на фронте

Миссия ОБСЕ в последнем отчете опубликовала данные о немалом движении техники по временно оккупированной территории. Речь идет о сотнях БМП, танков, пушек. По мнению эксперта, это может свидетельствовать лишь о том, что Россия хочет показать якобы свою силу и снова продолжается ротация на линии разграничения.

Они просто готовятся к конфронтации и увеличению количества обстрелов. Я не думаю, что Российская Федерация сейчас не готова к масштабным или наступательным действиям,

– пояснил Жданов.

Он добавил, что кроме увеличения качества обстрелов и попытки нанести максимальное количество потерь, эксперты не считают, что оккупанты пойдут в наступление. Однако, если не открывать огонь в ответ, то удержать позиции – почти невозможно, подчеркнул специалист.

Смотрите видео: эксперт прокомментировал обострение на фронте

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