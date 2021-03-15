Чубаров, Джемилев и Порошенко: оккупанты нашли виновных в водных проблемах Крыма
Оккупанты в Крыму назвали фамилии политиков, которых, якобы, считают виновными в отсутствии воды на полуострове. В списке оказались нардепы Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, 5-й президент Петр Порошенко и нынешний глава государства Владимир Зеленский.
Источник:24 канал
Что заявили оккупанты
Виновных в водных проблемах Крыма назвал глава так называемого "парламента", который подконтролен России, Владимир Константинов. Об этом сообщили запрещенные в Украине российские СМИ.
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Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей,
– заявил Константинов.
Он добавил: "За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали в Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев".
По словам оккупанта, ответственность, мол, также лежит на президентах Украины – Петре Порошенко, "с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, который продолжает начатый курс варварского отношения к крымчанам".
Крым без воды: главное
- Проблема водоснабжения в Крыму появилась после оккупации полуострова. К тому времени, воду туда поставляла Украина.
- Запасы воды оккупанты пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников, что привело к засолению почвы на полуострове.
- В 2020 году ситуация в Крыму стала критической. Малоснежная зима и отсутствие осадков привели к засухе. В результате десятки озер, рек и водопадов уже высохли. Воду населению подают по часам.
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