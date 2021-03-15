Оккупанты в Крыму назвали фамилии политиков, которых, якобы, считают виновными в отсутствии воды на полуострове. В списке оказались нардепы Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, 5-й президент Петр Порошенко и нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Что заявили оккупанты

Виновных в водных проблемах Крыма назвал глава так называемого "парламента", который подконтролен России, Владимир Константинов. Об этом сообщили запрещенные в Украине российские СМИ.

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Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей,

– заявил Константинов.

Он добавил: "За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали в Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев".

По словам оккупанта, ответственность, мол, также лежит на президентах Украины – Петре Порошенко, "с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, который продолжает начатый курс варварского отношения к крымчанам".

Обратите внимание! Согласно нормам международного законодательства, ответственной за проблемы воды в Крыму является страна-оккупант Россия.

Крым без воды: главное