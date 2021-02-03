За все время российско-украинской войны на востоке Украины оккупанты нанесли ущерб на 120 миллиардов долларов. Сколько продлится реинтеграция региона и где Украина будет брать деньги – читайте дальше.

Источник: LB.ua

Вице-премьер Алексей Резников, который также занимается реинтеграцией оккупированных территорий, заявил, что минимальная сумма для восстановления региона – 22 миллиарда долларов.

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Однако Резников объяснил, что это мнение Венского института международных экономических исследований и оно может отличаться от фактической суммы убытков. В то же время вице-премьер отметил, что это – приблизительные цифры, но то, что они колоссальные – факт.

Он пояснил, что сейчас трудно говорить об окончательной сумме, ведь неизвестно, сколько у нас осталось государственного и коммунального имущества на оккупированной территории.

Не берусь гадать на кофейной гуще. Знаю, что весь процесс обойдется очень дорого. Поэтому для нас важно еще определить, кто будет нести ответственность за эти убытки. Здесь ответ очевиден – Россия, как государство-агрессор и оккупант,

– подчеркнул Резников.

Он предположил, что реинтеграция Донбассе продлится примерно 1 поколение, то есть 25 лет. Однако, по мнению Резникова, это потребует отдельного расчета от экспертов.

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