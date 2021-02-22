Оккупанты в Крыму запрещают говорить на родном языке жителям полуострова
Российские оккупанты продолжают вести антиукраинскую деятельность в Крыму. Преступники фактически запретили пользоваться украинским языком, уничтожают украинские медиа и учебные заведения.
На полуострове также одним из официальных провозглашен крымскотатарский язык. Однако реальных возможностей для ее использования и развития в Крыму нет.
Читайте также "Малыши-путинята": в Крыму в очередной раз милитаризируют детей
Оккупационная "власть" Крыма фактически запретила пользоваться украинским, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком: имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что она является одним из официальных языков, реальных возможностей использования языка и его развития на Крымском полуострове нет,
– заявили в представительстве.
Каждый имеет право разговаривать на родном языке
В госоргане напомнили о праве каждого разговаривать на родном языке в своей стране, на всей территории, включая временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополя.
Там также подчеркнули, что оккупанты с первых дней временной оккупации нарушали право граждан Украины пользоваться родным языком.
В Крыму снова будет развеваться флаг Украины
В представительстве уверены, что наступит день, когда над Крымом снова будет развеваться украинский флаг.
Говорить, слушать и смотреть на украинском, крымскотатарском и других языках снова будет возможно, без запретов и угроз жизни,
– добавили в госоргане.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Государства Запада не признали аннексии Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.
Поделиться новостью