Российские оккупанты продолжают вести антиукраинскую деятельность в Крыму. Преступники фактически запретили пользоваться украинским языком, уничтожают украинские медиа и учебные заведения.

На полуострове также одним из официальных провозглашен крымскотатарский язык. Однако реальных возможностей для ее использования и развития в Крыму нет.

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Оккупационная "власть" Крыма фактически запретила пользоваться украинским, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком: имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что она является одним из официальных языков, реальных возможностей использования языка и его развития на Крымском полуострове нет,

– заявили в представительстве.

Каждый имеет право разговаривать на родном языке

В госоргане напомнили о праве каждого разговаривать на родном языке в своей стране, на всей территории, включая временно оккупированную территорию АР Крым и города Севастополя.

Там также подчеркнули, что оккупанты с первых дней временной оккупации нарушали право граждан Украины пользоваться родным языком.

В Крыму снова будет развеваться флаг Украины

В представительстве уверены, что наступит день, когда над Крымом снова будет развеваться украинский флаг.

Говорить, слушать и смотреть на украинском, крымскотатарском и других языках снова будет возможно, без запретов и угроз жизни,

– добавили в госоргане.

Обратите внимание! В мире 21 февраля отмечают Международный день родного языка. Праздник был установлен с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Оккупация Крыма Россией: коротко