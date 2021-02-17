Оккупанты в Крыму осудили 6 активистов: в чем их обвиняют
Подконтрольный России суд Симферополя 17 февраля арестовал 6 крымскотатарских активистов. Им вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир".
Источник:Крым.Реалии
Известно, что всех активистов задержали во время утренних обысков. Теперь крымчане будут находиться под арестом в СИЗО до 15 апреля 2021 года.
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Среди задержанных оказались:
- Эрнест Ибрагимов;
- Тимур Ялкабов;
- Олег Федоров;
- Азамат Еюпов;
- Ленур Сейдаметов;
- Яшар Шихаметов.
Однако ни во время задержания, ни в суде переводчика не предоставили. Суд вынес решение – поместить Ибрагимова и Федорова под арест в СИЗО до 15 апреля 2021 года,
– рассказал адвокат.
Он сообщил, что родственников не пустили в зал суда якобы из-за противоэпидемических мероприятий.
В чем обвиняют активистов
Крымских татар задержали по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия считает террористической. Утром 17 февраля к активистам домой с обысками пришли российские силовики. Оккупанты никак не комментируют обыски и задержания.
Что известно о "Хизб ут-Тахрир"?
Это исламская организация, деятельность которой разрешена во многих цивилизованных странах мира. Но в России ее считают террористической. С 2003 года организация официально запрещена на территории России, а также в оккупированном ею Крыму. Стоит отметить, что международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.
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