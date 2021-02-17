Подконтрольный России суд Симферополя 17 февраля арестовал 6 крымскотатарских активистов. Им вменяют участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

Известно, что всех активистов задержали во время утренних обысков. Теперь крымчане будут находиться под арестом в СИЗО до 15 апреля 2021 года.

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Среди задержанных оказались:

Эрнест Ибрагимов;

Тимур Ялкабов;

Олег Федоров;

Азамат Еюпов;

Ленур Сейдаметов;

Яшар Шихаметов.

Обратите внимание! Ранее "Крымская солидарность" заявила о 7 задержанных.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, во время заседания Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров настаивали на применении к себе норм четвертой Женевской конвенции, как к гражданам Украины.

Однако ни во время задержания, ни в суде переводчика не предоставили. Суд вынес решение – поместить Ибрагимова и Федорова под арест в СИЗО до 15 апреля 2021 года,

– рассказал адвокат.

Он сообщил, что родственников не пустили в зал суда якобы из-за противоэпидемических мероприятий.

В чем обвиняют активистов

Крымских татар задержали по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия считает террористической. Утром 17 февраля к активистам домой с обысками пришли российские силовики. Оккупанты никак не комментируют обыски и задержания.