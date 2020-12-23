Ситуация с водой в Крыму остается критической. Несмотря на это, оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины. Более того, они боятся, что украинская вода может быть ядовита.

Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды с Северо-Крымским каналом из Украины. Слова председателя "Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова цитируют российские СМИ, пишет 24 канал.

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Константинов заявил, что для получения воды с территории Украины надо строить новые водопроводы и станции приема. А оккупанты к этому не готовы.

Никакая вода из Украины нам не нужна. Это для нас крайне опасно. Какой химии туда добавят, которая через 2 – 3 года дает эффект. У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено,

– убежден Константинов.

Обратите внимание! Украина и международные организации бьют тревогу. В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. По прогнозам экспертов, территорию может ожидать экологическая катастрофа. И, согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант, то есть Россия.

Почему в Крыму возникла проблема с водой

До того, как Россия оккупировала Крым, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако с приходом оккупационных властей Украина прекратила водоснабжение.

На полуострове обмелели водохранилища , в частности – Межгорное и Белогорское. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.

, в частности – Межгорное и Белогорское. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды. Позиция украинской власти в этом вопросе четкая: будет деокупация Крыма – будет вода.

Подробнее о проблемах с водой в Крыму, позиции Украины и заявлениях оккупантов – по ссылке.