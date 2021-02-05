По информации правозащитников, в течение 2020 года оккупанты в Крыму блокировали более 25 украинских популярных сайтов. Еще 5 – работали лишь частично.

В частности в оккупированном Крыму не работали сайты Меджлиса крымскотатарского народа. Под запретом оказался сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Важно Еще раз о каналах Медведчука и "русском мире" в Крыму

Мониторинг вещания FM-диапазона на севере Крыма показал, что сигнал украинских радиостанций доступен только в 7 из 19 населенных пунктов. Блокировка сигналов происходит благодаря вещанию крымских и российских радиостанций на тех же частотах, лицензии на которые имеют украинские вещатели.

Кроме того, рядом с КПВВ "Чаплинка" на оккупированной территории установлена ​​новая телерадиовышка, что, вероятно, может использоваться для усиления блокировки украинского сигнала,

– заявили в Крымской правозащитной группе.

Блокировка доступа к информации в оккупированном Крыму / Фото Крымской правозащитной группы

Еще ранее правозащитники сообщали, что оккупанты специально глушат сигнал украинских вещателей в оккупированном Россией Крыму. Это происходят путем включения российских радиостанций на тех же частотах.

Заметим, что на днях в Украине заблокировали телеканалы кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Это произошло в результате наложения санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака 2 февраля. В тот же день телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые известны своей пророссийской риторикой, прекратили транслировать.

Что известно о блокировании каналов Медведчука

Ранее глава СБУ Иван Баканов назвал введение санкций против телеканалов Виктора Медведчука последовательным шагом украинской власти. По его словам, рекомендация о введении санкций принадлежит ВР и СБУ.

А вот руководство указанных медиа не было в восторге от такого решении и уже заявило, что будет обжаловать это решение во всех возможных инстанциях.

Владимир Зеленский приветствовал решение СНБО и отметил, что в этом контексте речь идет не о наступлении на свободу слова, а о борьбе с пропагандой.

Больше о том, как отреагировали депутаты и другие известные люди на блокирование каналов Медведчука, – читайте по ссылке.

Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала