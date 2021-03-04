Оккупационная администрация хочет создать очередные проблемы при пересечении линии разграничения. Для этого боевики могут изменить так называемое "законодательство ДНР" и пропускать людей по специально оформленным пропускам.

В ближайшее время планируют изменить так называемый "закон ДНР "О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина". В этом якобы документе предложат список категорий лиц, которым въезд-выезд будет вообще запрещен.

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Для пропуска будут брать отпечатки пальцев и проверять связи

Для того, чтобы попасть на временно оккупированные территории или уехать оттуда, придется показать специальный пропуск. Его оформить нужно в "органах внутренних дел ДНР". Получить его смогут те, кому исполнилось 18 лет, срок действия – полгода.

Однако оккупанты для этого хотят брать у людей отпечатки пальцев, фотографировать и более того – проверять личные связи заявителя.

Пропуск надо оформлять отдельно и на транспорт

Если человек будет пересекать линию разграничения на транспорте, то спецпропуск надо будет оформлять и на машину. Будут рассматривать заявки так называемые "органы внутренних дел ДНР" в течение 15 дней.

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сообщили, что на аналогичный шаг могут пойти и в так называемой "ЛНР". Это оккупанты делают, чтобы еще больше отдалить жителей временно оккупированных территорий от свободной Украины.

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На КПВВ "Счастье" побывал Шарль Мишель

Отметим, что 2 марта на КПВВ "Счастье" вместе с президентом Владимиром Зеленским побывал и глава Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что ЕС начинает новую программу для экономического развития и оказания государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда.

Украина, отметил Мишель, как и международное сообщество принимает все меры, чтобы улучшить ситуацию на линии разграничения. Этого не дождались от России.