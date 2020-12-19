Оккупанты на Донбассе запустили беспилотник и обстреляли украинских военных
В течение текущих суток 19 декабря пророссийские боевики на Донбассе 4 раза нарушали режим прекращения огня. Кроме обстрелов украинских позиций, оккупанты также запустили беспилотник.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 17:30 19 декабря сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.
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Где и как нарушали оккупанты 19 декабря
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"
- Утром неподалеку от Пивденного пророссийские наемники открыли огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. В то же время несколько выстрелов оккупанты совершили и из стрелкового оружия.
- В это же время боевики применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций в районе Шумов.
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
- Днем боевики открывали огонь возле Авдеевки. Здесь они для своих провокаций использовали крупнокалиберные пулеметы.
- На Приазовье, неподалеку Водяного, воины ОС зафиксировали полет вражеского беспилотника. Аппарат пересек линию разграничения и больше ничего не смог сделать. Его украинские защитники подавили с помощью средств радио-электронной борьбы.
В штабе отмечают, что огневые провокации оккупантов не несли угрозы для жизни украинских военных. Поэтому они огонь в ответ не открывали. К счастью, ни боевых потерь, ни ранений нет.
Украинские воины и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой,
– добавили в пресс-центре Объединенных сил.
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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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