В течение текущих суток 19 декабря пророссийские боевики на Донбассе 4 раза нарушали режим прекращения огня. Кроме обстрелов украинских позиций, оккупанты также запустили беспилотник.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 17:30 19 декабря сообщили в пресс-центре Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.

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Где и как нарушали оккупанты 19 декабря

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Утром неподалеку от Пивденного пророссийские наемники открыли огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. В то же время несколько выстрелов оккупанты совершили и из стрелкового оружия.

В это же время боевики применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций в районе Шумов.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Днем боевики открывали огонь возле Авдеевки. Здесь они для своих провокаций использовали крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье, неподалеку Водяного, воины ОС зафиксировали полет вражеского беспилотника. Аппарат пересек линию разграничения и больше ничего не смог сделать. Его украинские защитники подавили с помощью средств радио-электронной борьбы.

В штабе отмечают, что огневые провокации оккупантов не несли угрозы для жизни украинских военных. Поэтому они огонь в ответ не открывали. К счастью, ни боевых потерь, ни ранений нет.

Украинские воины и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой,

– добавили в пресс-центре Объединенных сил.

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Заметим! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокационные, поэтому украинские военные не открывают огонь в ответ.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала