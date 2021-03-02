СМИ так называемых "ДНР" и "ЛНР" снимают на Донбассе постановочные репортажи о якобы обстрелах населенных пунктов Вооруженными силами Украины. Для этого российские наемники сами обстреливают определенные оккупированные районы.

В штабе отмечают, что продуцирование постановочных и ложных новостей уже стало визитной карточкой СМИ вооруженных формирований России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Как сами постановочные репортажи змимають СМИ оккупантов

Утром 1 марта боевики закрыли район провокаций для мониторинговой группы ОБСЕ и не пропускали их в указанный район в течение 5 часов.

В период между 15:15 и 15:43 команда миссии зафиксировала 33 взрыва неопределенного происхождения примерно в 2 – 5 км на запад, северо-запад и север. Именно этого и хотели добиться создатели фейковых новостей.

После фиксации взрывов патруль СММ ОБСЕ, не дождавшись разрешения на пересечение линии разграничения, вернулся на неподконтрольную Украине территорию в Донецке.

Наряду с стороны вооруженных формирований оккупантов осуществлялось массовое тиражирование фейков о обстрелах населенных пунктов Оленевка и Старомихайловка. ВСУ обвиняли в применении минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

Сфабрикованная картинка разрушений зданий и обесточивание 2 населенных пунктов из-за попадания в электроподстанцию ​​заполонила все сайты и телеграм-каналы, подконтрольные власти ОРДЛО,

– отмечают в штабе.

Как Украины реагирует на фейки боевиков

Там также предполагают, что такие скоординированные действия вооруженных формирований России является продолжением манипуляций касательно работы КПВВ "Новотроицкое" и попытками дискредитировать украинскую сторону на фоне успешного пропуска гуманитарной помощи в ОРДЛО.

Подчеркиваем, ВСУ не имеют никакого отношения к обстрелам и взрывам, о которых говорят СМИ ОРДЛО,

– отмечают в штабе.

Украина и ее Вооруженные силы стремятся к мирному решению конфликта и прилагают все усилия, чтобы достичь мира и освободить временно оккупированные территории от боевиков.

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Обратите внимание! Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Владимир Зеленский 2 марта посетили зону проведения ООС на Донбассе. Мишель пообещал, что Евросоюз оставит в действии санкции против России из-за ситуации на Донбассе, ведь в непосредственном участии Москвы в конфликте сомневаться не приходится.