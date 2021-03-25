Российско-оккупационные войска на Донбассе коварно минируют территории запрещенными противопехотными минами ПОМ-2. Один из таких инцидентов произошел 23 марта.

В среду, 24 марта, примерно в 15:00 боеприпас самоликвидировался. К счастью, в результате этого никто не пострадал.

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Впервые бойцы ВСУ зафиксировали применение этих мин со стороны противника в российско-украинской войне 30 марта 2016 года, а именно – в районе Авдеевки.

Что известно о минах ПОМ-2

Особенность этих мин состоит в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.

Украина, согласно Оттавской конвенции, до 2011 года под международным наблюдением их уничтожила.

Россия же наоборот – отказалась подписать и ратифицировать соответствующий документ.

Поэтому эти боеприпасы до сих пор находятся на вооружении вооруженных сил России.

"Итак, подлое и коварное минировании позиций ВСУ этими запрещенными боеприпасами в Украине возможно только при условии поступления их из России", – отметили в сообщении.

Заметим, что украинские защитники уже сообщили о действиях вооруженных формирований России представителям ОБСЕ.

Обратите внимание! Накануне бойцы ВСУ на Донбассе уничтожили позиции пророссийских боевиков батальона "Восток". Видео обнародовали в сети.