Оккупанты на Донбассе 7 раз нарушили тишину: где было неспокойно
Российские наемники в течение суток 12 февраля активно нарушали договоренности о перемирии. Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
Источник:штаб ООС
На обстрелы боевиков вооруженные силы Украины предоставляли адекватный ответ.
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Где оккупанты нарушали тишину
- Неподалеку от Водяного в районе оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций ВСУ недалеко от населенного пункта Золотое-4.
- Вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Военный получил ранение
Возле Павлополя украинских военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Бойца быстро отвезли в больницу. Медики оказывают ему помощь.
О фактах нарушений перемирия Украина уведомила представителей ОБСЕ.
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Что обнаружили правоохранители за сутки
Нацполиция зафиксировала 78 административных правонарушений. Кроме того, полицейские проверили 4 643 транспортных средства и 4 117 человек. Кстати, на причастность к сотрудничеству с боевиками в территориальные подразделения доставили 4 человека.
Сколько человек поехали на оккупированные территории
12 февраля через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины выехали 857 человек, на подконтрольную приехали 442 человека.
Через КПВВ "Новотроицкое" – 94 и 78 человек соответственно.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
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