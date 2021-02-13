Российские наемники в течение суток 12 февраля активно нарушали договоренности о перемирии. Оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

На обстрелы боевиков вооруженные силы Украины предоставляли адекватный ответ.

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Где оккупанты нарушали тишину

Неподалеку от Водяного в районе оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

в районе оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций ВСУ недалеко от населенного пункта Золотое-4.

Вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Военный получил ранение

Возле Павлополя украинских военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Бойца быстро отвезли в больницу. Медики оказывают ему помощь.

О фактах нарушений перемирия Украина уведомила представителей ОБСЕ.

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Что обнаружили правоохранители за сутки

Нацполиция зафиксировала 78 административных правонарушений. Кроме того, полицейские проверили 4 643 транспортных средства и 4 117 человек. Кстати, на причастность к сотрудничеству с боевиками в территориальные подразделения доставили 4 человека.

Сколько человек поехали на оккупированные территории

12 февраля через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины выехали 857 человек, на подконтрольную приехали 442 человека.

Через КПВВ "Новотроицкое" – 94 и 78 человек соответственно.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе продолжается режим тишины. Впрочем, с начала 2021 года боевики ежедневно нарушают договоренности. Ранее провокационные выстрелы превратились в прицельные. Больше о ситуации на Донбассе – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала