Оккупанты блокируют дорожные коридоры на 5 КПВВ: что известно о ситуации на Донбассе
Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры. Оккупанты создают препятствия для пересечения контрольных пунктов въезда – выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
Оккупанты блокируют дорожные коридоры
О сложной ситуации на КПВВ Донбасса сообщают в фейсбуке штаба ООС.
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Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда – выезда "Станица Луганская". В "Новотроицком" пропуск восстанавливается 2 раза в неделю – в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору,
– говорится в сообщении.
В то же время пункты "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка" российские наемники продолжают блокировать.
По решению командующего Объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.
Что известно о статистике пересечений КПВВ за последнюю неделю
- Пограничники оформили в "Станице Луганской" 5 909 человек, которые направлялись к временно оккупированной территории Украины. В то же время на контролируемую территорию прибыли 5 609 человек.
- Через "Новотроицкое" 208 граждан и 37 транспортных средств направились в сторону временно оккупированного Донецка, в то же время 110 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.
- Кроме того, 23 человека российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины.
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