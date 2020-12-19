Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры. Оккупанты создают препятствия для пересечения контрольных пунктов въезда – выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Оккупанты блокируют дорожные коридоры

О сложной ситуации на КПВВ Донбасса сообщают в фейсбуке штаба ООС.

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Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда – выезда "Станица Луганская". В "Новотроицком" пропуск восстанавливается 2 раза в неделю – в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору,

– говорится в сообщении.

В то же время пункты "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка" российские наемники продолжают блокировать.

По решению командующего Объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.

Что известно о статистике пересечений КПВВ за последнюю неделю

Пограничники оформили в "Станице Луганской" 5 909 человек, которые направлялись к временно оккупированной территории Украины. В то же время на контролируемую территорию прибыли 5 609 человек.

Через "Новотроицкое" 208 граждан и 37 транспортных средств направились в сторону временно оккупированного Донецка, в то же время 110 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

Кроме того, 23 человека российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины.

Обратите внимание! Во время пересечения КПВВ со стороны временно оккупированной территории Украины проводят температурный скрининг. Обязательно наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции. Также для пропуска на контролируемую территорию нужно дать согласие на самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации.