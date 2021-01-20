Главарь боевиков псевдореспублики ДНР заявил, что на оккупированной территории Донецкой области могут провести еще один "референдум". Кроме того, Денис Пушилин подчеркнул, что его террористы якобы готовы к новому обострению на фронте.

Пушилин убеждает, что еще один "референдум" будет свидетельствовать о"механизме прямой демократии". Об этом он сказал в комментарии российским СМИ, пишет 24 канал.

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Новый псевдореферендум

Таким образом российские боевики хотят обратить внимание мира на "приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права",

Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражения, а вернее – подтверждения воли народа Донбасса,

- заявил главарь боевиков.

Обратите внимание! Предыдущий "референдум" на Донбассе проводили в начале оккупации региона в мае 2014 года. Тогдашнее "волеизъявление" не имело никаких признаков демократии. В конце концов его не признали ни Украина, ни мировое сообщество.

О возвращении к горячей фазе войны на Донбассе

Пушилин также отметил, что его боевики якобы готовы к новому обострению на фронте. Кроме того, он пригрозил Украине ответом в случае обстрела. Пушилин в очередной раз переложил ответственность за срыв режима тишины с террористов на Украину и обвинил нашу страну в несоблюдении мирных договоренностей.

Заметим, что на самом деле наша страна, в отличие от боевиков, не причастна к ведению огня по жилым кварталам. Это неоднократно подтверждали международные наблюдательные миссии.

Перемирие на Донбассе: что стоит знать

С июля 2020 года на Донбассе действует новое перемирие. Однако оккупанты регулярно его нарушают, ежедневно обстреливая позиции украинских защитников.

В основном обстрелы носят провокационный характер, поэтому украинские защитники на них не отвечают. Однако оккупанты по-прежнему забирают жизни украинских героев.

На востоке Украины в течение тяжелого 2020 году погибли по меньшей мере 75 военных.

Поименный список героев – читайте по ссылке.