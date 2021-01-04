Оккупанты 7 раз сорвали режим тишины: как прошли сутки на Донбассе
В течение суток 3 января российские оккупанты 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. К счастью, боевых потерь среди украинских воинов нет.
Российские боевики били из противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил.
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Подробнее о сутках на Донбассе
- Неподалеку Лебединского российские боевики обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.
- Возле Красногоровки оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи от Марьинки российские оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Лебединского, Песков и Марьинки боевики также били из крупнокалиберных пулеметов.
- У Водяного позиции ВСУ оккупанты обстреливали позиции ВСУ из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
- Вблизи Южного оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Неподалеку от Светлодарска боевики били из автоматических гранатометов станковых и крупнокалиберных пулеметов.
Что еще известно о ситуации в зоне ООС
- За сутки 4 января нарушений не зафиксировано.
- Обо всех попытках российских боевиков сорвать режим тишины украинская сторона предупредила ОБСЕ.
- Ситуация в зоне ООС находится под контролем украинских защитников.
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