В течение суток 3 января российские оккупанты 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. К счастью, боевых потерь среди украинских воинов нет.

Российские боевики били из противотанкового гранатомета, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил. Актуально Приказ о вторжении в Украину – лишь вопрос времени для Москвы, – разведка Подробнее о сутках на Донбассе Неподалеку Лебединского российские боевики обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Красногоровки оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи от Марьинки российские оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Лебединского, Песков и Марьинки боевики также били из крупнокалиберных пулеметов.

У Водяного позиции ВСУ оккупанты обстреливали позиции ВСУ из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Вблизи Южного оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Светлодарска боевики били из автоматических гранатометов станковых и крупнокалиберных пулеметов. Что еще известно о ситуации в зоне ООС За сутки 4 января нарушений не зафиксировано.

Обо всех попытках российских боевиков сорвать режим тишины украинская сторона предупредила ОБСЕ.

Ситуация в зоне ООС находится под контролем украинских защитников. Заметьте! Режим тишины на Донбассе действует с июля 2020 года. Однако российские боевики регулярно его нарушают.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канал