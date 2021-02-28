Оккупанты на Донбассе не удивляют своим цинизмом и наглостью. За минувшие сутки они 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наших защитников из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Враг уже традиционно стрелял из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Важно Боевики продолжают бить по украинским позициям: 9 обстрелов, есть раненый

В штабе ООС сообщили, что боевики сначала направили запрос в СММ ОБСЕ на установление режима тишины, но после этого сразу же начали бить по позициям ВСУ.

Неспокойно было возле

населенного пункта Луганское,

Мироновский,

Южное,

Южное, Широкино,

Пищевик,

Марьинка,

Зайцево,

Водяное.

Ранения на Донбассе

Один украинский воин в районе Луганского получил осколочные ранения в результате подрыва на мине. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

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Другие нарушения со стороны боевиков

Оккупанты продолжают систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. К примеру, на блок-посту вблизи населенного пункта Оленовка оккупанты разрешили движение патрулю Миссии ОБСЕ лишь после длительной задержки.

на оккупированных территориях. К примеру, на блок-посту вблизи населенного пункта Оленовка оккупанты разрешили движение патрулю Миссии ОБСЕ лишь после длительной задержки. Традиционно провокации со стороны пророссийских наемников сопровождались информационными фейками в социальных сетях. Они провоцируют украинских бойцов на огонь, чтобы потом обвинить нас в обстрелах гражданской инфраструктуры.

в социальных сетях. Они провоцируют украинских бойцов на огонь, чтобы потом обвинить нас в обстрелах гражданской инфраструктуры. Также патруль ОБСЕ заметил на полигоне вблизи населенного пункта Терновое 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету размещения ВВТ за линиями отвода. В том же районе были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала