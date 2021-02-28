Попросили тишины, а сами стреляли: враг 9 раз стрелял по позициям ВСУ, есть раненый
Оккупанты на Донбассе не удивляют своим цинизмом и наглостью. За минувшие сутки они 9 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв наших защитников из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Источник:ООС
Враг уже традиционно стрелял из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
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В штабе ООС сообщили, что боевики сначала направили запрос в СММ ОБСЕ на установление режима тишины, но после этого сразу же начали бить по позициям ВСУ.
Неспокойно было возле
- населенного пункта Луганское,
- Мироновский,
Южное,
- Широкино,
- Пищевик,
- Марьинка,
- Зайцево,
- Водяное.
Ранения на Донбассе
Один украинский воин в районе Луганского получил осколочные ранения в результате подрыва на мине. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
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Другие нарушения со стороны боевиков
- Оккупанты продолжают систематическое препятствование деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях. К примеру, на блок-посту вблизи населенного пункта Оленовка оккупанты разрешили движение патрулю Миссии ОБСЕ лишь после длительной задержки.
- Традиционно провокации со стороны пророссийских наемников сопровождались информационными фейками в социальных сетях. Они провоцируют украинских бойцов на огонь, чтобы потом обвинить нас в обстрелах гражданской инфраструктуры.
- Также патруль ОБСЕ заметил на полигоне вблизи населенного пункта Терновое 22 танка различных модификаций, что противоречит запрету размещения ВВТ за линиями отвода. В том же районе были размещены 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" и 6 противотанковых пушек "Рапира" с нарушением линий отвода.
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