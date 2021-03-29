Оккупационный российский суд признал пенсионерку из Севастополя Галину Довгополую виновной в государственной измене. Ей назначили наказание в виде 12 лет исправительной колонии общего режима.

Решение принял Севастопольский городской суд, который контролирует российская оккупационная власть.

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Пенсионерку из Севастополя осудили на 12 лет

Пенсионерку Галину Довгополую признали виновной в государственной измене – она ​​якобы передавала украинской разведке секретные сведения о Черноморском флоте.

Суд оккупантов назначил ей 12 лет исправительной колонии общего режима. Приговор еще можно обжаловать в апелляции.

Что известно о задержании Довгополой