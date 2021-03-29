За "госизмену" в пользу Украины: оккупационный суд дал пенсионерке из Крыма 12 лет колонии
Оккупационный российский суд признал пенсионерку из Севастополя Галину Довгополую виновной в государственной измене. Ей назначили наказание в виде 12 лет исправительной колонии общего режима.
Источник:ТАСС
Решение принял Севастопольский городской суд, который контролирует российская оккупационная власть.
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Пенсионерку из Севастополя осудили на 12 лет
Пенсионерку Галину Довгополую признали виновной в государственной измене – она якобы передавала украинской разведке секретные сведения о Черноморском флоте.
Суд оккупантов назначил ей 12 лет исправительной колонии общего режима. Приговор еще можно обжаловать в апелляции.
Что известно о задержании Довгополой
- Галину Довгополую в ноябре 2019 года задержала ФСБ России.
- Пенсионерку обвинили том, что ее якобы "завербовали украинские спецслужбы" и она "по заданию Главного управления разведки целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".
- Женщине инкриминировали статью, которая предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
- Правозащитники впоследствии установили, что задержанной было 64 года.
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