Крым вернем, не исключено, что военным путем, – режиссер Джикаева
С тех пор, как Россия перебросила в Крым свои войска без опознавательных знаков и оккупировала украинский полуостров, прошло 7 лет. Вернуть его удастся разве что жесткими методами.
Источник:24 канал
Такое мнение высказала театральная режиссер и актриса Галина Джикаева. Она считает, что экономические санкции вряд ли помогут вернуть полуостров.
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По ее словам, несмотря на то, что для России Крым высасывает очень много денег – россияне соглашаются с этими ограничениями. Она считает, что "ради идеи они готовы страдать".
Крым мы точно вернем. Как – я не знаю. Не исключаю, что и военным путем. Возможно, это будет необходимо, и я буду это поддерживать,
– отметила Джикаева.
"Хотелось бы, конечно, мирным и дипломатическим путем, но если будут какие-то военные действия, то – окей", – добавила режиссер.
Как будет реагировать население в Крыму на деоккупацию
Как считает художница, если ситуацию налаживать мирным путем, то будет очень трудно работать с тем населением, которое там останется.
"Если говорить о крымчанах-аборигенах, то им на самом деле все равно. Они примут именно ту сторону, которая будет их кормить", – сказала Джикаева.
Она подчеркнула, если говорить о тех россиян, которые переехали на полуостров, то с ними будет труднее – потому что там много семейных военных, и они будут защищать семьи. Кто продал свою недвижимость в России и приобрел в Крыму – он тоже будет ее защищать и не будет давать Украине спокойно и свободно там работать.
Джикаева: пусть едут на родину
"На самом же деле построили мост – есть прекрасный путь вернуться на свою историческую родину. Пусть они туда и идут", – подчеркнула режиссер.
Поэтому, актриса подытожила, что она выступает за более такой жесткий сценарий, потому что "надо выдавливать этот гной хирургическим путем, потому что "поцелуйные примочки" не помогут".
Смотрите видео: Джикаева о том, как вернуть Крым
Что Украина делает для деоккупации Крыма
- Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова.
- Правительству поручили организовать и запустить "Крымскую платформу". Кроме того, сказал Зеленский, надо реализовать меры для развития и поддержки крымскотатарского языка и культуры.
- В твиттере президент добавил: впервые за годы оккупации Украина делает конкретные шаги для возвращения Крыма под контроль Украины.
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