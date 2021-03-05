С тех пор, как Россия перебросила в Крым свои войска без опознавательных знаков и оккупировала украинский полуостров, прошло 7 лет. Вернуть его удастся разве что жесткими методами.

Такое мнение высказала театральная режиссер и актриса Галина Джикаева. Она считает, что экономические санкции вряд ли помогут вернуть полуостров.

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По ее словам, несмотря на то, что для России Крым высасывает очень много денег – россияне соглашаются с этими ограничениями. Она считает, что "ради идеи они готовы страдать".

Крым мы точно вернем. Как – я не знаю. Не исключаю, что и военным путем. Возможно, это будет необходимо, и я буду это поддерживать,

– отметила Джикаева.

"Хотелось бы, конечно, мирным и дипломатическим путем, но если будут какие-то военные действия, то – окей", – добавила режиссер.

Как будет реагировать население в Крыму на деоккупацию

Как считает художница, если ситуацию налаживать мирным путем, то будет очень трудно работать с тем населением, которое там останется.

"Если говорить о крымчанах-аборигенах, то им на самом деле все равно. Они примут именно ту сторону, которая будет их кормить", – сказала Джикаева.

Она подчеркнула, если говорить о тех россиян, которые переехали на полуостров, то с ними будет труднее – потому что там много семейных военных, и они будут защищать семьи. Кто продал свою недвижимость в России и приобрел в Крыму – он тоже будет ее защищать и не будет давать Украине спокойно и свободно там работать.

Джикаева: пусть едут на родину

"На самом же деле построили мост – есть прекрасный путь вернуться на свою историческую родину. Пусть они туда и идут", – подчеркнула режиссер.

Справка. Речь идет о Крымском мосте. Это незаконная постройка между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Его длина составляет 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 15 мая 2018 года. С тех пор у оккупантов часто возникают проблемы с мостом.

Поэтому, актриса подытожила, что она выступает за более такой жесткий сценарий, потому что "надо выдавливать этот гной хирургическим путем, потому что "поцелуйные примочки" не помогут".

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