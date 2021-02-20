Ползучая оккупация Крыма началась еще в 1992 году. Тогда Верховный Совет России признал, что указ 1954 года не имеет юридической силы. Командующий Военно-Морских Сил в Крыму Сергей Гайдук рассказал, что именно тем документом полуостров включили в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

Источник: "Крым.Реалии" специально для 24 канала

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Посягательство России на целостность Украины

Вооруженная оккупация Крыма началась 7 лет назад-20 февраля. Но Россия посягала на территориальную целостность Украины еще в 2003 году, тогда она хотела претендовать на украинский остров Тузла.

Справка. Остров Тузла находится посередине Керченского пролива и территориально принадлежит к городу Керчь.

Внедрение "мягкой силы"

В 2004 году Россия начала внедрять в Крыму такой элемент как "мягкая сила". Именно тогда на территории полуострова появилось много пророссийских общественных объединений, организаций и партий.

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