Команда корабля "Донбасс" и его командир Игорь Денькович 7 лет назад были вынуждены покинуть Крым из-за оккупации полуострова Россией. Теперь они в составе Мариупольского отряда морской охраны.

Игорь Денькович рассказал, что в 2014 году проходил службу в должности офицера отдела пограничного отряда. В этом же году все изменилось.

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"В феврале 2014 года командир отряда принял решение. Наши корабли и, в частности, корабль морской охраны осуществил выход из постоянного пункта базирования в городе Керчь", – рассказал Денькович.

Командир боевой части корабля "Донбасс" Иван Шершнев также вспомнил тот день.

Командир части сказал, что планируется захват нашей части. Было принято решение выйти в Керченский пролив,

– сказал Шершнев.

Там команда перегруппировалась и вышла в Азовское море – в порт, подконтрольный Украине. В 2014 году, лишь через 2 недели после выхода из Крыма, команда смогла зайти в Мариуполь.

"Мы не смогли тогда попасть в Мариуполь. Зашли в порт Бердянск – его также пробовали захватить, поэтому мы часто выходили в море. И только через 2 недели мы смогли попасть в Мариуполь", – отметил командир боевой части корабля "Донбасс".

Некоторые остались в Крыму

Часть экипажа не переехали на Приазовье, а остались в Крыму. Однако таких меньшинство.

Мы не знали, кто у нас враг. Кто нам даст руку помощи. До этого момента мы с Россией контролировали границу, а потом они стали врагами,

– отметил командир катера морской охраны "Любомир" Василий Дмитрюк.

На Приазовье команда начинала жизнь заново. Пока семьи искали и обустраивали жилье, бойцы готовились отражать атаки врага.

Сейчас корабли "Донбасс" и "Любомир" – важные боевые единицы пограничной службы Украины.

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Команда корабля "Донбасс" всегда должна быть готова отражать атаки врага.

"Это один из крупнейших кораблей сейчас в Азовском море. Он осуществляет контроль за проходом судов, а также недопущения проникновения на территорию Украины морскими путями незаконных военных формирований государства-агрессора", – рассказал командир корабля "Донбасс" Игорь Денькович.