В ночь на 27 февраля 2014 года "зеленые человечки" заняли здания Верховного Совета и Совета Министров Крыма и вывесили над ними флаг России. Так 7 лет назад началась открытая оккупация Крыма.

Агрессивные планы России

Россия долго готовила захват Крыма – украинский полуостров был лакомым куском для империи. Здесь были военные базы россиян и немало лояльного к РФ населения. Не видела в России врага и киевская власть. В Москве этим радостно пользовались – вели активную пропаганду в Крыму и самой России, спонсировали пророссийских маргиналов (большинство украинского политикума на полуострове хотя и симпатизировало РФ, но видело себя частью Украины).

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Не забывали и о Киеве – вокруг пророссийского президента Януковича появились агенты влияния России, они заняли ключевые посты в армии и спецслужбах. Один из них – гражданин России Павел Лебедев – возглавил Минобороны и занимался разрушением украинской армии. Он упорно игнорировал все сообщения подчиненных об агрессивных планах России в отношении Крыма (а такие сведения были). Сейчас он живет и ведет бизнес во временно оккупированном Крыму.

Перед ним министром обороны был Михаил Ежель – он в 2010 году отказался от планов СНБО (было принято решение) об усилении украинского военного контингента в Крыму, чем через несколько лет воспользуется Россия. Украинская армия в 2014 году было беспомощной перед агрессией и единичные случаи мужества и героизма бойцов ВСУ и моряков Черноморского флота только подчеркивают сюрреализм ситуации. Сейчас господин Ежель скрывается от украинского правосудия в Беларуси.

Команда "КВН" "Прима" шутит о Крыме осенью 2009 года:

После войны, которую Россия развязала против Грузии в августе 2008 года, в Кремле поняли, что мировое сообщество боится Россию и готово закрывать глаза на ее "шалости". Следующей оказалась Украина. Еще одним важным итогом войны против Грузии стало то, что военная сила – это хорошо, но если к ней добавляется еще пропаганда и помощь прикормленной пятой колонны – это еще лучше.

За год до Революции Достоинства Россия и Беларусь проводят совместные военные учения "Запад-2013". Их легенда следующая: на территории соседнего государства беспорядок, пытаются захватить власть, создаются незаконные вооруженные формирования. Россия и Беларусь как страны-соседи приходят на помощь легитимной власти и наводят порядок.

Совпадение? Нет, совсем нет. Украинская разведка об этих и других планах хорошо знала. Ей было известно о 37 тысячах военных на границе с Украиной, которые после учений не вернулись в места постоянной дислокации, но отстранилась от своей прямой работы – защиты государственности. "Незамеченные воины" скоро станут частью оккупационных войск. Знали украинские военные и о российских олимпийских хитростях.

Приказано – молчать:

Прикрытием для оккупационного контингента стала Олимпиада-2014 в Сочи. Под предлогом защиты спортивных соревнований от "атак террористов" в Краснодарский край перебрасывают 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду из Ульяновска, 98-ю воздушно-десантную дивизию из Иванова. Также россияне воздушным путем перебрасывали в Анапу, Ростов-на-Дону воздушно-десантные войска из Тулы, Рязани, Кубинки. Далее их перевозили в Крым на больших десантных кораблях Черноморского флота РФ "Азов" и "Фильченков".

Захват Крыма – версия оккупантов

Нормы международного права не позволяют захватывать чужую территорию. Это незаконно и преступно. Даже для страны-хозяйки огромной армии и ядерных ракет. Впрочем, есть выход – создать иллюзию и заставить международное сообщество поверить в то, что Крым сам захотел присоединиться.

Когда в Киеве началась Революция Достоинства в Кремле поняли – пришло их время. Тогда был активирован "план".

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Сейчас официальная российская пропаганда говорит, что после свержения режима Януковича и отстранения его 22 февраля 2014 года к власти в Киеве пришли "фашисты", которые больше Януковича не любили только Россию, россиян и все русскоязычное. Поэтому в русскоязычных регионах Украины якобы поднялась паника и люди начали стихийно организовываться в отряды самообороны. Особенно удачно, что очень странно для спонтанных поступков, они организовались в Крыму – с оружием и формой. Им так понравилось организовываться, что эти отряды назвались "Силы самообороны Крыма" и дали команду парламенту автономии провести референдум и спросить людей, а не стоит ли отсоединиться от Украины и присоединиться к России. Это было 27 февраля 2014 года, а уже 16 марта такой "референдум" состоялся и 18 марта власть России не отказала крымчанам и забрала полуостров себе.

Они не являются российскими, а форму можно купить в любом военторге,

– Путин врет 4.03.2014 и рождает мем.

Конечно, это полный бред, который не выдерживает никакой критики и в него могут верить либо зомбированные пропагандой люди, либо откровенные враги логики и здравого смысла. Сейчас это признают даже сами россияне, которые считают крымскую операцию примером военных хитростей. На самом деле это – классический нож в спину народа, который они называют "братским".

Легендарная ложь Путина:

Как происходила оккупация на самом деле

Факты свидетельствуют об обратном. 20 февраля 2014 года – в Крыму "неожиданно" появляются 10 тысяч неизвестных военных без опознавательных знаков. Они говорят на русском языке с устойчивым акцентом, который выдает в них жителей именно России, а вооружение и манера действий – принадлежность к элитным отрядам сил специального назначения. У них новейшая российская военная экипировка "ратник", новые кевларовые шлемы, оружие и техника – автоматы и пулеметы, средства связи, российские джипы "Тигр". Они блокировали украинские военные части и установили контроль над инфраструктурными объектами Крыма. Диверсанты получили в народе имя – "зеленые человечки" – из-за цвета формы и аналогии с пришельцами. В России их с любовью называют "вежливие люди".

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Украинская армия, хотя и имела численное преимущество, была деморализованной и не сопротивлялась. Молчал Киев и не отдавал приказов. В таких условиях спасти ситуацию попытались простые граждане Украины. 26 февраля под стенами Верховного Совета АРК прошел многолюдный проукраинский митинг. Его участники добились от депутатов отказа от измены Украине. Митингующие попытались помешать пророссийским силам в гражданском (представители маргинальных партий, а также переодетые казаки, "байкеры Путина" и другие российские агенты), но их атаки были отбиты.

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В ночь на 27 февраля вооруженные россияне и их агенты в штатском, напуганные масштабным проукраинским митингом, перешли к открытым агрессивным действиям. "Зеленые человечки" захватили парламент и вывесили на нем российский флаг.

Крымский парламент захватили "зеленые человечки":

Против российских пулеметов и спецназа проукраинские силы выступить не решились, а поддержки среди местных милиции и СБУ они не нашли. Так началась открытая фаза оккупации, которая завершилась "плебисцитом" и "присоединением" к РФ.

Сепаратисты вершат свое дело:

Как Россия врала о Крыме и "зеленых человечках"

Ведение войны комбатантами без опознавательных знаков является военным преступлением и нарушением норм международного гуманитарного права. Из-за этого Россия долго не признавала принадлежность к себе "зеленых человечков", нагло и цинично игнорировала логику и факты. Министр обороны РФ Сергей Шойгу упорно отрицал очевидное и называл все выдумками. Так же делал его начальник – президент России Путин.

Но что там происходило? Люди приходили, блокировали вооруженные подразделения, подразделения вооруженных сил и договаривались с ними о том, что они должны подчиниться требованиям и воли народа, проживающего на этой территории. Не было ни одного столкновения, ни разу никто не стрелял,

– президент Путин цинично врет журналистам 4 марта 2014 года.

Так родился мем "ихтамнет". Теперь "ихтамнетами" называют российских военных, которые незаконно воюют за пределами России – на Донбассе, а также в других горячих точках планеты – Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и тому подобное. Но начиналось все с Крыма.

Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Это тем более нелепо, если эта кошка умная, смелая и вежливая,

– министр обороны России Шойгу смеется по поводу "зеленых человечков".

17 апреля 2014 года Путин признал, что "зеленые человечки" – его. Он заявил, что российские военные встали за спинами людей.

Я и не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан – чтобы не было такого, что сейчас происходит на востоке Украины, чтобы не было вооруженных отрядов националистов... Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие,

– Путин признает, что солгал о "зеленых человечках" на прямой линии 17.04.2014.

24 октября 2014 года Путин также признает Россию виновной в нарушении международного гуманитарного права и правил ведения войны, когда заявит, что российские спецподразделения блокировали украинских военных в феврале – марте.

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Именно под дулами российских автоматов и произошел захват Крыма, фейковый "референдум" и "присоединение".

Сейчас в международных судах продолжается рассмотрение дел против России из-за оккупации Крыма. В частности, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в промежуточном решении определил дату начала оккупации украинского полуострова как 20 февраля 2014 года. В это время Янукович сидел на Банковой и советовался с Портновым, а верные им "беркутовцы" убивали людей на Майдане и Институтской. Таким образом, Россия начала агрессию еще до победы Революции Достоинства. Оккупанты называют датой появления "зеленых человечков" 22.02.2014, но сами разоблачили себя медалью за захват полуострова, на которой отчеканили 20.02.2014 как начало операции. Это лишь одно из доказательств лжи России, за которую она непременно ответит. Как ответит и за военные преступления.