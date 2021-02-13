Оккупация Донбасса: сколько миллиардов уже потеряла Украина
Потери от оккупации части Донецкой и Луганской областей составляют 375 миллиардов гривен. Эта цифра указана без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Соответствующие цифры он озвучил 12 февраля во время обсуждения проекта "Национальной экономической стратегии-2030".
Читайте также Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году
"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривен", – отметил вице-премьер-министр.
И добавил, что это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях"
Алексей Резников также назвал сумму, которая нужна для восстановления оккупированных территорий Донбасса.
Эксперты Венского международного института подсчитали: чтобы восстановить после оккупации эти территории, нуженминимум 21 миллиард долларов.
Поделиться новостью