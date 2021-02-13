Потери от оккупации части Донецкой и Луганской областей составляют 375 миллиардов гривен. Эта цифра указана без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Соответствующие цифры он озвучил 12 февраля во время обсуждения проекта "Национальной экономической стратегии-2030".

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"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 миллиардов гривен", – отметил вице-премьер-министр.

И добавил, что это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях"

Алексей Резников также назвал сумму, которая нужна для восстановления оккупированных территорий Донбасса.

Эксперты Венского международного института подсчитали: чтобы восстановить после оккупации эти территории, нуженминимум 21 миллиард долларов.