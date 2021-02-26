Украина планирует принять окончательное решение по оккупированному Крыму. Также обществу представят его публичную часть. Произойдет это через 2 недели – ориентировочно 12 марта.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания СНБО 26 февраля. По его совам, вопрос Крыма состоит из 2 частей. В частности, одна из них, касающаяся военной составляющей, полностью закрыта.

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Что известно о 2 части

Данилов отметил, что ее отрабатывали в течение года – работу начали в 20 числах февраля 2020 года. Участие в процессе принимали почти все причастные украинские министерства и ведомства. Более того, привлекли 2 Комитета Верховной Рады.

Также секретарь СНБО поблагодарил украинских разведчиков, которые получают необходимую информацию относительно оккупированного Крыма. И на основании "этих качественных документов" Украина наработала соответствующую позицию

К большому сожалению, с 2014 по 2019 год в государстве крымский вопрос не имел целостной стратегии и его ни разу не рассматривали. Поэтому мы договорились, что на заседании СНБО за 2 недели этот вопрос окончательно примем и презентуем обществу его публичную часть,

– подытожил он.

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Оккупация Крыма: коротко

Зимой 2014 года в Крыму вооруженные российские военные захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова.

Украина, ЕС и США не признали результатов голосования. Но несмотря на это, Россия по его результатам все же включила Крым в свой состав.

В то же время в Кремле категорически отказываются обсуждать оккупацию полуострова. Зато ведущие страны мира ввели санкции против государства-оккупанта.

Сегодня в Украине разрабатывают план деоккупации, его называют Крымская платформа. Первое такое заседание должно состояться в августе, накануне Дня Независимости.

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