Россия бы не решилась оккупировать Крым, если бы по состоянию на 2014 год Украина была членом НАТО. Тогда другие участники военного Альянса вступились бы за нашу страну.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе действует правило "один за всех и все за одного", если атакуют кого-то из союзников. Об этом он сообщил во время выступления в колледже Европы в Брюгге.

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Цель НАТО – защищать союзников

Общаясь со студентами, политик ответил на вопрос об оккупации украинского полуострова.

Мой короткий ответ: этого (оккупации – 24 канал) бы не произошло, потому что цель существования НАТО – защищать каждого союзника,

– сказал генсек НАТО.

Он в очередной раз подчеркнул, что основной задачей альянса является предотвращение конфликтов и сохранение мира.

Вступление Украины в НАТО

Йенс Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО возможно, но нашему государству необходимо соответствовать всем стандартам.

По его словам, нам нужно сфокусироваться на реформах по модернизации институтов и борьбе с коррупцией.

Обратите внимание! В июне 2020 года Украина приобрела статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Оккупация Крыма Россией: коротко

В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.

Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.

Государства Запада не признали аннексии Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.

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