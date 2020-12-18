Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не исключает того, что российский президент Владимир Путин может оказаться на скамье подсудимых в Международном суде Гааги. Он при определенных условиях может стать фигурантом расследования военных преступлений в Крыму и на Донбассе.

Такой вариант зависит от того, насколько далеко суд в Гааге зайдет в расследовании цепочки преступных приказов. Об этом Кулеба рассказал в интервью "Радио НВ".

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Мы видели, что в международные уголовные суды ранее попадали даже главы государств, например, Слободан Милошевич из Сербии, но сейчас загадывать об этом рано,

– подчеркнул министр.

При этом он добавил, что понимает желание украинцев видеть на скамье подсудимых в Гааге Путина.

"Я не против... Но мы находимся в среде четких юридических действий... Поэтому они зайдут так далеко, насколько фактов и жестких юридических доказательств они смогут собрать", – сказал Кулеба.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине. Там завершили предварительный анализ событий во время Майдана, захвата и оккупации Крыма и войны на Донбассе.

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В частности, установлено, что в Крыму во время оккупации Россией были осуществлены такие преступления, как депортации, убийства, пытки, похищения, принуждение к службе в армии страны-оккупанта и другие.