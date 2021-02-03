Телеканалы Тараса Козака (которые в основном ассоциируют с Виктором Медведчуком) продолжают блокировать кабельные операторы и сетевые платформы.

Источник: 24 канал

Также охрана не пускает журналистов в киностудию Довженко, в которой расположена студия телеканала ZIK.

Главное Зеленский на 5 лет ввел санкции против Тараса Козака - соратника Медведчука

Блокировка киностудии Довженко: что известно

Эфир Zik, 112 и Newsone заблокировали на сетевых платформах. В частности, они недоступны на Megogo и Sweet.tv. Телеведущая Диана Панченко перед этим в эфире заявила, что павильон студии Довженко (там расположена съемочная площадка) окружило плотное кольцо охраны. Об этом рассказали в телеграмме Klymenko Time.

В то же время телеканал ZIK, который в эфире уже увидеть нельзя, транслирует сигнал в ютубе – там обсуждают как раз санкции, введенные против Тараса Козака, и блокирование связанных с ним СМИ. Но доступ к съемочной площадке ограничен – на входе в Довженко стоит охрана, которая никого не пропускает.

Журналисты телеканала NewsOne Андрей Лащ и Алла Жизневская, как пишет "Политика Страны", все же прорвались в киностудию. Хотя охрана и отказывалась открывать ворота. Журналисты требовали показать письменное распоряжение с запретом впускать гостей или сотрудников канала, но его якобы не продемонстрировали.

Запрет со стороны охраны киностудии Довженко на проезд автомобилей и журналистов подтвердили в телеграмме PavlovskyNews. Один из охранников рассказал журналистам, что есть такой "приказ сверху", но несколько человек силой прорвались на территорию. И теперь, мол, он ждет подмогу, чтобы выгнать журналистов.

Блокировка каналов Медведчука и санкции против Козака: главное

2 февраля СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) ввел персональные санкции на 5 лет против представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь". Именно ему принадлежат телеканалы 112 Zik и Newsone , которые фактически контролирует кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук.

Зеленский немедленно подписал указ о введении санкций, указанные телеканалы уже прекратили вещание. Их руководство уверено, что все это – незаконно, и будет обжаловать решение СНБО в судах.